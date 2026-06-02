США вилучили в Ірану криптоактиви на суму $1 млрд

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американська влада конфіскувала іранські криптоактиви на суму близько $1 млрд. Вилучення відбулися в межах операції з економічного тиску на Тегеран.

Виступаючи на Національному економічному форумі імені Рейгана, очільник Мінфіну зазначив, що частина власників гаманців могла навіть не помітити втрати коштів.

«Ми просто захопили гаманці. Деякі з їхніх власників, можливо, досі не розуміють, що доступ до активів уже втрачено», - заявив Бессент.

За його словами, конфіскація стала частиною операції «Економічна лють», яку США розпочали в березні 2025 року. Кампанія включає заморожування банківських рахунків, арешт майна та вилучення цифрових активів, пов'язаних з Іраном.

Бессент стверджує, що дії Вашингтона суттєво обмежили доступ країни до міжнародної фінансової системи та посилили тиск на іранську економіку.

Обсяг конфіскацій виявився вищим за попередні оцінки

Нова оцінка майже вдвічі перевищує суму в $500 млн, про конфіскацію якої Міністерство фінансів США повідомляло наприкінці квітня 2026 року. Крім того, вона значно більша за $344 млн у криптовалюті, які були заморожені Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC).

За словами Бессента, до початку операції іранська влада щомісяця отримувала сотні мільйонів доларів доходів, частина з яких розподілялася між представниками керівництва країни.

Міністр також заявив, що Іран зіткнувся із серйозними економічними проблемами. Серед них він назвав високу інфляцію, обмеження доступу до інтернету та труднощі з виплатами окремим категоріям державних службовців.

Заява пролунала на тлі триваючих переговорів між Вашингтоном і Тегераном.

Іран офіційно запустив державну платформу морського страхування Hormuz Safe. Вона дозволяє комерційним суднам оформлювати страхові поліси для проходу через Ормузьку протоку з оплатою в біткоїнах та інших криптовалютах.



