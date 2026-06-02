$8 млрд у криптоактивах: ФБР провело рекордне вилучення в межах операції Blackout

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США оголосило про найбільшу у своїй історії конфіскацію криптовалюти. За даними відомства, під час масштабної міжнародної операції Operation Blackout правоохоронці вилучили цифрові активи на суму понад $8 млрд і затримали близько 300 підозрюваних.

Центральною фігурою розслідування став Чен Чжи - генеральний директор камбоджійської компанії Prince Holding Group. Влада стверджує, що під час його затримання було конфісковано понад 127 000 BTC, а загальна вартість вилучених активів на момент операції могла перевищувати $15 млрд.

За версією слідства, злочинні мережі використовували шахрайські інвестиційні схеми, романтичні афери та вимагання для викрадення коштів у громадян США.

ФБР також пов'язує частину операцій з угрупованням «Демократична армія Карен», що діє в М'янмі. Організація перебуває під санкціями США і раніше була визнана транснаціональною злочинною структурою.

Директор ФБР Каш Патель заявив, що відомство ліквідувало шахрайські центри та звільнило близько 2000 жертв торгівлі людьми.

Starlink допомогла відключити інфраструктуру шахраїв

Одним із незвичних елементів операції стала співпраця ФБР зі Starlink. За даними бюро, компанія Ілона Маска використала надані правоохоронцями дані для виявлення терміналів, задіяних у шахрайських схемах.

У результаті в М'янмі було призупинено роботу понад 7000 терміналів Starlink. Як стверджується, їх використовували злочинні угруповання для зв'язку та координації операцій.

Розслідування охопило кілька країн. У Дубаї поліція спільно з ФБР заарештувала 275 осіб, шістьох із яких планують екстрадувати до США. У Таїланді правоохоронці вилучили тисячі смартфонів та обладнання, яке застосовували шахраї.

За даними Центру розгляду скарг на інтернет-злочини ФБР (IC3), лише у 2025 році американці подали майже 72 000 скарг на інвестиційні афери з криптовалютами. Заявлені збитки перевищили $7,5 млрд.

Окремо відомство відзначило результати програми Level Up, спрямованої на виявлення потенційних жертв криптошахраїв. ФБР повідомило 8935 осіб, причому понад три чверті з них не підозрювали, що вже беруть участь у шахрайській схемі.

За оцінкою бюро, це дало змогу запобігти додатковим втратам на суму близько $562 млн.