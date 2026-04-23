Фінансові новини
- |
- 23.04.26
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ліцензію казино Cosmolot скасовано рішенням PlayCity
10:35 23.04.2026 |
Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity анулювало ліцензію ТОВ "Спейсикс", що здійснює діяльність під брендом Cosmolot.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Йдеться, що підставою для такого рішення стали встановлені під час перевірки порушення вимог законодавства щодо здійснення розрахунків, зокрема використання p2p-платежів.
Крім анулювання ліцензії, до компанії застосовано фінансові санкції: 8,6 млн грн - за здійснення розрахунків із використанням p2p-платежів, ще 4,3 млн грн - за можливість поповнити рахунок з банківських карт третіх осіб.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ліцензію казино Cosmolot скасовано рішенням PlayCity
Бізнес
