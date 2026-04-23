Ліцензію казино Cosmolot скасовано рішенням PlayCity

Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity анулювало ліцензію ТОВ "Спейсикс", що здійснює діяльність під брендом Cosmolot.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться, що підставою для такого рішення стали встановлені під час перевірки порушення вимог законодавства щодо здійснення розрахунків, зокрема використання p2p-платежів.

Крім анулювання ліцензії, до компанії застосовано фінансові санкції: 8,6 млн грн - за здійснення розрахунків із використанням p2p-платежів, ще 4,3 млн грн - за можливість поповнити рахунок з банківських карт третіх осіб.