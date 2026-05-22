Рубіо заявив про загрозу з боку Куби на тлі зростання напруги у відносинах із США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Куба становить "загрозу для національної безпеки" США, і ймовірність мирної угоди з країною "невелика".

Його висловлювання прозвучали всього через день після того, як США звинуватили колишнього лідера Куби, експрезидента Рауля Кастро, у вбивстві у зв'язку зі збиттям двох літаків у 1996 році, в результаті якого загинули громадяни США.

Рубіо заявив, що Вашингтон надає перевагу "дипломатичному рішенню", але попередив, що президент Дональд Трамп має право та обов'язок захищати свою країну від будь-якої загрози.

Міністр зовнішніх справ Куби Бруно Родрігес обвинуватив Рубіо у "брехні" та заявив, що острів ніколи не становив загрози для США.

У четвер, виступаючи перед журналістами, Рубіо заявив, що дипломатія, як і раніше, залишається кращим рішенням у відносинах з Кубою, втім додав: "Чесно кажучи, ймовірність цього, враховуючи те, з ким ми зараз маємо справу, невелика".

Він також звинуватив Кубу в тому, що вона є "одним із провідних спонсорів тероризму у всьому регіоні", що Родрігес категорично заперечив у своєму пості на платформі Х.

Міністр зовнішніх справ Куби розкритикував Рубіо за спробу "спровокувати військову агресію" та звинуватив уряд США в "безжальних та систематичних" атаках на його країну.

Куба страждає від паливної кризи, яку поглибила нафтова блокада США, і перебуває під тиском адміністрації Трампа з вимогою укласти угоду.

Останні кілька місяців кубинці переживають тривалі відключення електроенергії і нестачу продовольства.

Рубіо заявив, що країна прийняла пропозицію США про надання гуманітарної допомоги в розмірі 100 мільйонів доларів.

Трамп неодноразово намагався здійснити тиск на Кубу і відкрито обговорював повалення її комуністичного режиму.

Звинувачення, представлені експрезиденту Раулю Кастро в середу, багатьом нагадали історію, як у січні американці захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На питання журналістів, чи збирається його уряд - і як саме - доставити Кастро до США для оголошення звинувачень, Рубіо відповів: "Я не збираюся говорити про те, як ми збираємося доставити його сюди. Якщо би ми намагалися доставити його сюди, навіщо мені було би розповідати пресі про наші плани?"

Виконувач обов'язків генерального прокурора Тодд Бланш заявив, що США "очікують, що він з'явиться тут, з власної волі чи в інший спосіб".



