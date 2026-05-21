Суд ЄС визнав законним замороження російських активів у трастових структурах
16:17 21.05.2026 |
Суд Європейського Союзу підтвердив, що ЄС має право заморожувати пов'язані з підсанкційними росіянами активи, навіть якщо вони оформлені через траст і не мають прямого юридичного зв'язку з цими особами. Про це йдеться в рішенні, яке стосується кількох судових процесів в Італії.
В одному випадку італійська влада заморозила активи чотирьох компаній, які належать трасту на Бермудських островах, попри те, що російського засновника трасту виключили зі списку бенефіціарів ще до запровадження проти нього санкцій у 2022 році.
Дві інші справи стосуються трасту, бенефіціаром якого після переоформлення стала дружина первинного власника. Попри це, італійська влада також заморозила активи трасту, вважаючи, що фактично вони залишаються пов'язаними з підсанкційними російськими бенефіціарами.
Компанії оскаржили ці рішення в італійському адміністративному суді, стверджуючи, що підсанкційні особи не мають над активами жодного контролю. У відповідь суд звернувся до Суду ЄС із проханням надати роз'яснення.
Суд ЄС визначив, що поняття власності та контролю мають охоплювати всі форми влади або впливу, що здійснюються над активами, навіть якщо між активами та відповідною особою немає прямого юридичного зв'язку.
У суді наголосили, що це відповідає меті заморожування коштів - максимально обмежити будь-які операції з такими активами.
