Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд ЄС визнав законним замороження російських активів у трастових структурах

Суд Європейського Союзу підтвердив, що ЄС має право заморожувати пов'язані з підсанкційними росіянами активи, навіть якщо вони оформлені через траст і не мають прямого юридичного зв'язку з цими особами. Про це йдеться в рішенні, яке стосується кількох судових процесів в Італії.

В одному випадку італійська влада заморозила активи чотирьох компаній, які належать трасту на Бермудських островах, попри те, що російського засновника трасту виключили зі списку бенефіціарів ще до запровадження проти нього санкцій у 2022 році.

Дві інші справи стосуються трасту, бенефіціаром якого після переоформлення стала дружина первинного власника. Попри це, італійська влада також заморозила активи трасту, вважаючи, що фактично вони залишаються пов'язаними з підсанкційними російськими бенефіціарами.

Компанії оскаржили ці рішення в італійському адміністративному суді, стверджуючи, що підсанкційні особи не мають над активами жодного контролю. У відповідь суд звернувся до Суду ЄС із проханням надати роз'яснення.

Суд ЄС визначив, що поняття власності та контролю мають охоплювати всі форми влади або впливу, що здійснюються над активами, навіть якщо між активами та відповідною особою немає прямого юридичного зв'язку.

У суді наголосили, що це відповідає меті заморожування коштів - максимально обмежити будь-які операції з такими активами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2341
  0,0070
 0,02
EUR
 1
 51,3027
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8450  0,11 0,24 44,4117  0,05 0,11
EUR 51,1354  0,14 0,28 51,7038  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2400  0,02 0,03 44,2700  0,02 0,03
EUR 51,3007  0,04 0,07 51,3133  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес