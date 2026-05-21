НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британська влада назвала «незграбним» рішення про послаблення санкцій проти РФ

Міністр торгівлі Великої Британії Кріс Браянт у парламенті визнав, що рішення про часткове пом'якшення санкцій проти Росії ухвалили "незграбно", що спричинило неправильне сприйняття позиції уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.


Уряд визнав помилку в рішенні

Велика Британія опинилася під критикою після рішення частково послабити санкційний режим проти Росії, яке було спрямоване на запобігання можливому дефіциту дизельного та авіаційного палива.

Кріс Брайант заявив, що дії уряду були "незграбними" і призвели до неправильного розуміння цілей рішення. Він наголосив, що відповідальність за це лежить на ньому, і вибачився перед парламентом.

За словами міністра, ліцензію буде відкликано або призупинено в найкоротші терміни. Рішення про пом'якшення санкцій було опубліковано на сайті уряду вже після появи публікацій у ЗМІ, що викликало додаткову хвилю критики на адресу кабінету прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Політична критика та міжнародний контекст

Пом'якшення обмежень викликало негативну реакцію як у Великій Британії, так і за її межами, включно з Україною.

Критики заявляють, що подібні кроки можуть послабити тиск на російську економіку і суперечать раніше заявленій санкційній політиці Лондона.

У парламенті лідерка консерваторів Кемі Баденох різко розкритикувала рішення, заявивши про ризики фінансування російської військової машини через нафтові доходи.

У відповідь прем'єр-міністр Кір Стармер наполягав, що уряд продовжує посилювати тиск на Росію в рамках санкційної політики.

Окремо наголошується, що зростання цін на пальне на світових ринках посилило дискусії навколо санкцій та енергетичної безпеки, що стало додатковим фактором перегляду окремих обмежень.


Деталі ліцензії та тимчасові послаблення

Велика Британія дозволила імпорт дизельного пального та авіаційного гасу, вироблених у третіх країнах з російської нафти, включно з переробкою в Індії та Туреччині. При цьому компанії зобов'язані вести облік походження сировини.

Ліцензія має безстроковий характер, але підлягає регулярному перегляду і може бути відкликана в будь-який момент.

Додатково Лондон видав тимчасовий дозвіл на морське транспортування скрапленого природного газу з російських проєктів Sakhalin-2 і Yamal LNG до початку наступного року, включно із супутніми послугами з перевезення та фінансування.
За матеріалами: РБК-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8450  0,11 0,24 44,4117  0,05 0,11
EUR 51,1354  0,14 0,28 51,7038  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2250  0,08 0,17 44,2550  0,08 0,17
EUR 51,2656  0,03 0,05 51,2915  0,02 0,05

