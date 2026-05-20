Ринок нафти оживає: великі танкери знову проходять Ормузьку протоку

Три супертанкери з 6 млн барелів нафти для азійських ринків пройшли через Ормузьку протоку після того, як понад два місяці чекали в Перській затоці.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ці судна входять до невеликої групи супертанкерів, що вийшли із затоки транзитним маршрутом, який Іран дозволив використовувати.

Американсько-ізраїльська війна проти Ірану, що почалася 28 лютого, різко обмежила судноплавство через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світових потоків нафти та енергоносіїв.

Супертанкер Universal Winner під прапором Південної Кореї, що перевозить 2 млн барелів кувейтської нафти, завантаженої 4 березня, виходив із протоки після відправлення двох китайських танкерів у середу, показали дані.