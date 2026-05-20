Фінансові новини
- |
- 20.05.26
- |
- 23:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринок нафти оживає: великі танкери знову проходять Ормузьку протоку
20:57 20.05.2026 |
Три супертанкери з 6 млн барелів нафти для азійських ринків пройшли через Ормузьку протоку після того, як понад два місяці чекали в Перській затоці.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ці судна входять до невеликої групи супертанкерів, що вийшли із затоки транзитним маршрутом, який Іран дозволив використовувати.
Американсько-ізраїльська війна проти Ірану, що почалася 28 лютого, різко обмежила судноплавство через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світових потоків нафти та енергоносіїв.
Супертанкер Universal Winner під прапором Південної Кореї, що перевозить 2 млн барелів кувейтської нафти, завантаженої 4 березня, виходив із протоки після відправлення двох китайських танкерів у середу, показали дані.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
|КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
|Бронювання від мобілізації можуть зробити платним або поєднати зі службою в резерві
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ринок нафти оживає: великі танкери знову проходять Ормузьку протоку
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|G7 підтвердила намір зберігати санкційний тиск на Росію
|Трамп підписав указ про цифрові активи у фінансовій системі США
|Інституції ЄС досягли згоди щодо двох положень торгової угоди зі США
|США назавжди відмовилися продовжувати чинні податкові розслідування проти Трампа
Бізнес
|На Android з’явилося нове відстеження користувачів — без попередження Google
|Codex від OpenAI став доступним на Android та iOS у мобільному ChatGPT
|Користувачі YouTube зможуть оплачувати покупки через Google Pay з ТВ
|Китайська BYD може скупити заводи європейських автовиробників
|Microsoft запускає механізм самовідновлення Windows через відкат драйверів
|Google змінює умови: нові акаунти Gmail матимуть 5 ГБ безплатного простору
|Україна почала розгортання власного супутникового угруповання – FT