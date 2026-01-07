Фінансові новини
Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
11:55 07.01.2026 |
Канада прагне суттєво збільшити обсяг зброї та військового спорядження, що виготовляється разом із Україною.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час участі у зустрічі Коаліції охочих у Парижі.
"Ми надамо українцям можливості виробництва зброї. Між Україною та Канадою будуть створені спільні збройні підприємства. У цьому питанні вже досягнуто прогресу й зусилля буде нарощено", - сказав Карні.
Він додав, що Канада також готова надати Україні "логістичну, розвідувальну та кібернетичну допомогу", а також розширити свою військову тренувальну місію.
Окрім цього, глава канадського уряду не виключив фізичної присутності військовослужбовців Канади в Україні. "Наразі, ми розглядаємо усі варіанти", - зазначив Карні.
|
|
