НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі

09:12 06.01.2026

Транспорт

Українські міста 2025 року отримали 107 тролейбусів, з них 75 нових, проти 34 тролейбусів (28 нових) у 2024 році, повідомляє ресурс AllTransUA.

"2025 рік став роком відновлення тролейбусного ринку в Україні, і хоча цифри все ще нижче від постачань з 2014 по 2021 рік, українські міста отримали 107 тролейбусів, що є рекордом за час повномасштабної війни з росією. Левову частку складають нові тролейбуси (75 одиниць), більшість з яких (66 одиниць) придбано в рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями (МФО). В 2024 році було підписано багато угод, які почали реалізуватись в 2025 році", - йдеться у повідомленні на сайті інформресурсу.

Загалом, за графічними даними AllTransUA, торік найбільше нових тролейбусів за кошти МФО отримали Хмельницький (30 од.) та Миколаїв (24 од.). Також вісім тролейбусів поставлено в Кременчук та чотири - в Івано-Франківськ.

За даними експертів, на ринку нових тролейбусів в 2025 році майже на рівних домінували "Еталон" (виробник - Чернігівський автозавод") та PTS ("Політехносервіс"), покриваючи 91% ринку, тоді як решту постачань закрили львівський "Електрон" (5%) та торговий дім "Літан" (бренд "Дніпро", 4%), які вперше за кілька років виготовили тролейбуси.

Зокрема, "Електрон" розпочав постачання до Івано-Франківська, а "Літан" виготовив тролейбуси для Миколаєва в білоруських кузовах МАЗ, завершивши постачання партії, яке було перерване початком повномасштабного вторгнення.

"Питання походження кузовів залишається відкритим: невідомо, чи вони потрапили в Україну ще до 2022 року, чи були отримані обхідними шляхами пізніше", - констатується у повідомленні.

За бюджетні кошти нові тролейбуси отримували лише Чернігів (три тролейбуси Еталон Т121 "Барвінок") та Чернівці (шість тролейбусів PTS T123).

Основним отримувачем вживаних тролейбусів став Харків - 26 тролейбусів Škoda різних моделей, Рівне придбало чотири тролейбуси Solaris Trollio з Любліна, а Івано-Франківськ отримав останній Gräf & Stift з Австрії.

Також м.Дніпро здійснило одну заміну кузова тролейбуса ЮМЗ Т1 із використанням невикористаного в 1990-х кузова (всього в місті три таких машини).

"В 2026 році ми очікуємо продовження надходжень за вже чинними угодами в рамках співпраці з МФО - як завершення розпочатих поставок (зокрема, Івано-Франківськ, Кременчук), так і надходження до інших міст, зокрема до Луцька, Тернополя та Чернівців", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося за даними AllTransUA, 2024 року ринку було постачено найменшу кількість тролейбусів після 2009 року, а в порівняно з 2023-м постачання скоротилося на третину.

Довоєнного 2021 року українські міста закупили 170 тролейбусів, 2020-го - 337.
 

