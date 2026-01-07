Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України

Гарантії безпеки для України ґрунтуватимуться на трьох головних принципах, наголосила фон дер Ляєн.

Голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн пояснила, що стратегія союзників щодо забезпечення чітких гарантій безпеки Україні базується на кількох основних засадах. Це випливає з поширеного нею в вівторок, 6 січня, допису в соцмережі X після її прибуття до Парижа для участі в зустрічі глав держав і урядів "коаліції охочих".

За словами фон дер Ляєн, ідеться насамперед про забезпечення спроможності Збройних сил України (ЗСУ) для стримування майбутніх російських атак, розгортання багатонаціональних сил стримування та підготовку юридично зобов'язальних домовленостей про підтримку Києва в разі повторної агресії з боку Росії.

Окремим стратегічним напрямком було визначено інтеграцію України до Європейського Союзу. За словами фон дер Ляєн, вступ до ЄС стане не лише фундаментальною гарантією безпеки як такої, а й "центральним стовпом" масштабної пропозиції Євросоюзу задля забезпечення процвітання та трансформації країни.