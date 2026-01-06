Авторизация

Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ

14:54 05.01.2026 |

Новини IT

На CES 2026 компанія Takway.Ai представила нову віртуальну іграшку Sweekar, яка по суті є сучасним тамагочі з ШІ.

На відміну від класичних тамагочі, Sweekar використовує штучний інтелект, що дозволяє йому "відчувати дотик", запам'ятовувати голос власника, його історії та особливості характеру.

Sweekar проходить усі етапи розвитку: "яйце", "дитинство", "підлітковий вік" та "дорослий стан". На кожному з них іграшка отримує нові здібності та стає більш обізнаною про власника. Розробники стверджують, що пристрій має настрій - радісний, злий, сонний або "хитра усмішка". Яйце Sweekar навіть вібрує та "росте", створюючи тактильний ефект.

Головна особливість новики - пам'ять. Sweekar може запам'ятати ім'я власника, улюблений колір та важливі події, наприклад, забутий день народження. Для цього використовується комбінація Gemini та ChatGPT.

Як пише Engadget, продажі Sweekar стартують на Kickstarter у березні 2026 року за ціною близько $150-200.
За матеріалами: mezha.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,4208
  0,1266
 0,30
EUR
 1
 49,5136
  0,0658
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9881  0,05 0,13 42,5600  0,02 0,06
EUR 49,2670  0,12 0,25 49,9722  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4200  0,17 0,40 42,4500  0,16 0,38
EUR 49,5760  0,02 0,04 49,5985  0,01 0,01

