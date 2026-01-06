Фінансові новини
Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
14:54 05.01.2026 |
На CES 2026 компанія Takway.Ai представила нову віртуальну іграшку Sweekar, яка по суті є сучасним тамагочі з ШІ.
На відміну від класичних тамагочі, Sweekar використовує штучний інтелект, що дозволяє йому "відчувати дотик", запам'ятовувати голос власника, його історії та особливості характеру.
Sweekar проходить усі етапи розвитку: "яйце", "дитинство", "підлітковий вік" та "дорослий стан". На кожному з них іграшка отримує нові здібності та стає більш обізнаною про власника. Розробники стверджують, що пристрій має настрій - радісний, злий, сонний або "хитра усмішка". Яйце Sweekar навіть вібрує та "росте", створюючи тактильний ефект.
Головна особливість новики - пам'ять. Sweekar може запам'ятати ім'я власника, улюблений колір та важливі події, наприклад, забутий день народження. Для цього використовується комбінація Gemini та ChatGPT.
Як пише Engadget, продажі Sweekar стартують на Kickstarter у березні 2026 року за ціною близько $150-200.
