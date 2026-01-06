BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році

Китайська BYD Co. у 2025 році продала близько 2,26 млн електромобілів і обігнала американську Tesla за обсягом світових продажів автомобілів цього типу (1,636 млн машин).

BYD збільшила поставки на 27,9%, тоді як Tesla скоротила їх на 8,6%.

Загалом BYD за минулий рік реалізувала 4,6 млн транспортних засобів на нових джерелах енергії (NEV), що на 7,7% вище за показник за 2024 рік. Як повідомила компанія, вона розширила свою частку на китайському ринку, а також збільшила обсяг продажів за кордоном.

Зарубіжні поставки BYD, включно з легковими автомобілями та пікапами, перевищили 1,046 млн одиниць (зростання у 2,5 раза). Географія продажів охоплює понад 110 країн. Компанія активно розробляє ринки Латинської Америки і Південно-Східної Азії, зокрема, за рахунок збільшення локалізації виробництва в цих регіонах. Завод автоконцерну в Бразилії розпочав свою роботу минулого року.

У 2026 році BYD планує продати за кордоном 1,64 млн NEV, повідомляє агентство "Сіньхуа".

