Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році

12:12 05.01.2026 |

Транспорт

Китайська BYD Co. у 2025 році продала близько 2,26 млн електромобілів і обігнала американську Tesla за обсягом світових продажів автомобілів цього типу (1,636 млн машин).

BYD збільшила поставки на 27,9%, тоді як Tesla скоротила їх на 8,6%.

Загалом BYD за минулий рік реалізувала 4,6 млн транспортних засобів на нових джерелах енергії (NEV), що на 7,7% вище за показник за 2024 рік. Як повідомила компанія, вона розширила свою частку на китайському ринку, а також збільшила обсяг продажів за кордоном.

Зарубіжні поставки BYD, включно з легковими автомобілями та пікапами, перевищили 1,046 млн одиниць (зростання у 2,5 раза). Географія продажів охоплює понад 110 країн. Компанія активно розробляє ринки Латинської Америки і Південно-Східної Азії, зокрема, за рахунок збільшення локалізації виробництва в цих регіонах. Завод автоконцерну в Бразилії розпочав свою роботу минулого року.

У 2026 році BYD планує продати за кордоном 1,64 млн NEV, повідомляє агентство "Сіньхуа".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Tesla, BYD
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,4208
  0,1266
 0,30
EUR
 1
 49,5136
  0,0658
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9881  0,05 0,13 42,5600  0,02 0,06
EUR 49,2670  0,12 0,25 49,9722  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4200  0,17 0,40 42,4500  0,16 0,38
EUR 49,5760  0,02 0,04 49,5985  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес