Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
09:24 07.01.2026 |
Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.
Заяву оприлюднив офіс британського прем'єра, передає "Європейська правда".
Це декларація про намір розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.
"Це важлива частина нашого непохитного зобов'язання підтримувати Україну в довгостроковій перспективі", - йдеться у тексті декларації.
"Багатонаціональні сили для України" діятимуть як сили безпеки, що підкріплюють гарантії безпеки та здатність України повернутися до миру і стабільності, підтримуючи відновлення власних сил України.
Підписання декларації відкриває шлях до створення правової бази для діяльності французьких і британських сил на території України, забезпечення безпеки повітряного і морського простору України та створення збройних сил, придатних для майбутнього.
"Під час сьогоднішніх обговорень ми також детальніше розглянули механізми розгортання сил на місцях. Окрім наших планів щодо створення координаційного центру, після припинення вогню Велика Британія та Франція також створять "військові хаби" по всій Україні, щоб забезпечити розгортання та будівництво захищених об'єктів для зберігання зброї та військового обладнання для підтримки оборонних потреб України", - йдеться у тексті.
ТЕГИ
