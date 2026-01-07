Фінансові новини
Застосунок «Резерв+» сповіщатиме про надсилання повісток – Міноборони
Застосунок «Резерв+» розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі, повідомила пресслужба Міністерства оборони України ввечері 6 січня.
«У застосунку з'явилася можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту», - інформують в оборонному відомстві.
Сповіщення в Резерв+ не є повісткою, це виключно інформаційне повідомлення, його отримання або прочитання не вважається врученням повістки, уточнюють військові.
Функція є добровільною - користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням. У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з'явитися до ТЦК та СП.
Також «Резерв+» уже надсилає push-сповіщення про події, пов'язаних із військовим обліком: подання та зняття з розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення Резерв ID, оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).
