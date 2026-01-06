Бренд Alpina офіційно перейшов під контроль BMW Group

1 січня 2026 року BMW Group офіційно стала власником бренду Alpina. Угода, про яку компанії оголосили ще у 2022 році, набула чинності та завершила багаторічний період незалежного існування німецького виробника малосерійних автомобілів на основі моделей BMW.

Що відомо

Рішення про продаж бренду було пов'язано зі змінами в автомобільній галузі. На початку 2020-х років посилення екологічних норм зробило для нішевого виробника на кшталт Alpina надзвичайно складним дотримання вимог щодо викидів. На відміну від великих концернів, здатних компенсувати середні показники шкідливих викидів по модельному ряду завдяки масштабам виробництва, а також дуже малих брендів, що іноді отримують послаблення, Alpina опинилася в проміжному положенні. Це суттєво збільшувало витрати та ризики.

У 2022 році представник компанії прямо заявляв, що продаж бренду стала реакцією на посилення правових рамок та прискорений перехід галузі до електромобілів. На фоні глобальних змін підтримка колишньої бізнес-моделі стала економічно недоцільною. Після угоди компанія з міста Бухлое зосередилася на роботі з історичною спадщиною під брендом Alpina Classic, займаючись відновленням та обслуговуванням раніше випущених автомобілів.

BMW, своєю чергою, отримала права на використання бренду Alpina та його розвиток в рамках концерну. В офіційній заяві компанія підкреслила, що ключовими цінностями нового бренду BMW Alpina залишаються поєднання високої продуктивності та комфорту, характерні їздові налаштування, ексклюзивні матеріали та впізнавані дизайнерські елементи. У компанії також зазначили, що мають намір зберегти індивідуальність бренду всередині групи.

Для ринку перехід Alpina під контроль BMW означає закінчення епохи незалежного тюнера та початок нового етапу існування бренду у складі великого автоконцерну. Для клієнтів це передусім питання збереження впізнаваного підходу Alpina до розкоші та характеру автомобілів, але вже в рамках стратегії та можливостей BMW Group.