Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю

Компанія Qualcomm на виставці CES 2026 оголосила про випуск нового процесора Snapdragon X2 Plus, який стане доступним у комп'ютерах нижчого цінового сегмента порівняно з моделями серії X2 Elite.

Snapdragon X2 Plus виготовлений за 3-нм техпроцесом і є наступником моделі Snapdragon X Plus. Новинка використовує третє покоління кастомних ядер Kryo з максимальною частотою до 4 ГГц. Процесор пропонується у двох варіантах: із шістьма ядрами та з десятьма ядрами. 10-ядерна версія має 34 МБ кешу та графічний процесор із частотою 1,7 ГГц, тоді як 6-ядерна модель оснащена 22 МБ кешу та GPU на 900 МГц.

За даними Qualcomm, обидві конфігурації забезпечують до 35% вищу продуктивність на одне ядро порівняно з попередником. Вбудований NPU досягає швидкості 80 TOPS, що на 78% більше, ніж у Snapdragon X Plus. Графічна продуктивність також зросла: 10-ядерний варіант демонструє приріст на 29%, а 6-ядерний - на 39%. При цьому енергоспоживання зменшено на 43%.

Чип підтримує відображення 4K при 144 Гц, роботу з трьома зовнішніми дисплеями 4K/144 Гц або 5K/60 Гц, кодування та декодування AV1, камери до 36 МП, відеозапис у форматі 4K/30fps та технологію aptX. Серед інших можливостей - підтримка мультимодальних ШІ-функцій, Bluetooth 5.4, оперативної пам'яті LPDDR5X, Wi-Fi 7 та опціонального модему Snapdragon X75 5G.

Анонс перших пристроїв на базі цього чипа очікуються на виставці CES 2026, яка проходить в Лас-Вегасі з 4 по 9 січня.