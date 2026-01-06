Авторизация

У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі

У Великій Британії у понеділок, 5 січня, набрав чинності закон, який забороняє показувати рекламу нездорової їжі (junk food) на телебаченні до 21:00 та повністю в інтернеті, пише The Guardian.

Таким способом британський уряд сподівається подолати кризу дитячого ожиріння.

Згідно з новими правилами, під заборону реклами потрапляють 13 визначених категорій продуктів, переважно з високим вмістом жиру, цукру та солі.

Серед них - солодкі безалкогольні напої, солоні снеки, кондитерські вироби, зокрема шоколад і цукерки, морозиво, торти, солодке печиво та батончики, випічка на кшталт круасанів і вафель, підсолоджені йогурти, піца, картопляні чипси та інші подібні продукти.

Під заборону потрапили навіть деякі продукти, які зазвичай сприймаються як здорові: "сендвічі будь-якого виду" та "всі продукти, що переважно знаходяться в відділі сніданків", включно з кашами та мюслі.

Заборона не поширюється на рекламу бренду, якщо в ній не зображено конкретний продукт.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,4208
  0,1266
 0,30
EUR
 1
 49,5136
  0,0658
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9881  0,05 0,13 42,5600  0,02 0,06
EUR 49,2670  0,12 0,25 49,9722  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4200  0,17 0,40 42,4500  0,16 0,38
EUR 49,5760  0,02 0,04 49,5985  0,01 0,01

