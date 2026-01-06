У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі

У Великій Британії у понеділок, 5 січня, набрав чинності закон, який забороняє показувати рекламу нездорової їжі (junk food) на телебаченні до 21:00 та повністю в інтернеті, пише The Guardian.

Таким способом британський уряд сподівається подолати кризу дитячого ожиріння.

Згідно з новими правилами, під заборону реклами потрапляють 13 визначених категорій продуктів, переважно з високим вмістом жиру, цукру та солі.

Серед них - солодкі безалкогольні напої, солоні снеки, кондитерські вироби, зокрема шоколад і цукерки, морозиво, торти, солодке печиво та батончики, випічка на кшталт круасанів і вафель, підсолоджені йогурти, піца, картопляні чипси та інші подібні продукти.

Під заборону потрапили навіть деякі продукти, які зазвичай сприймаються як здорові: "сендвічі будь-якого виду" та "всі продукти, що переважно знаходяться в відділі сніданків", включно з кашами та мюслі.

Заборона не поширюється на рекламу бренду, якщо в ній не зображено конкретний продукт.