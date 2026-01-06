NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ

NVIDIA представила платформу Rubin, яка складається з шести нових чипів, створених для одного суперкомп'ютера, що запустить "наступне покоління штучного інтелекту". Анонс відбувся під час виставки CES 2026.

Платформа складається з центрального процесора Vera, графічного процесора Rubin, NVLink 6 Switch, ConnectX-9 SuperNIC, BlueField-4 DPU та Spectrum-6 Ethernet Switch. За словами компанії, такий суперкомп'ютер зможе скоротити час навчання штучного інтелекту та витрати на токени виведення.

"Rubin з'являється саме у потрібний момент, коли попит на обчислювальні потужності для навчання та інференції штучного інтелекту стрімко зростає", - зазначив Дженсен Хуанг, засновник і генеральний директор NVIDIA. "Завдяки нашій щорічній практиці випуску нового покоління суперкомп'ютерів для штучного інтелекту та екстремальному спільному проєктуванню шести нових чипів Rubin робить гігантський стрибок у напрямку до нових горизонтів штучного інтелекту".

За словами компанії, Rubin забезпечує до 10 разів меншу вартість інференсу та токенів порівняно з платформою Blackwell. Для тренування моделей Mixture-of-Experts (MoE) з Rubin потрібно вчетверо менше графічних процесорів, а чип Spectrum-X Ethernet забезпечить вп'ятеро кращу енергоефективність.

Щодо окремих чипів, то шосте покоління NVLink забезпечує швидкий та безперебійний зв'язок між графічними процесорами, необхідний для сучасних масивних моделей MoE. Кожен графічний процесор пропонує пропускну здатність 3,6 ТБ/с, тоді як стійка Vera Rubin NVL72 забезпечує 260 ТБ/с - пропускну здатність, більшу, ніж у всього інтернету.

Процесор NVIDIA Vera, розроблений для агентного мислення, є "найефективнішим процесором для великомасштабних фабрик штучного інтелекту". Чип побудований на основі 88 спеціалізованих ядер Olympus, має повну сумісність з Armv9.2 та підключення NVLink-C2С.

Графічний процесор Rubin, завдяки Transofrmer Engine третього покоління з апаратно прискореним адаптивним стисненням, забезпечить 50 петафлопс обчислень NVFP4 для штучного інтелекту. Крім того, платформа Vera Rubin NVL72 стала першою платформою у форматі стійки, яка використовує NVIDIA Confidential Computing для захисту даних у CPU, GPU та NVLink.

Механізм RAS другого покоління охоплює центральний і графічний процесори та NVLink, забезпечуючи перевірку справності в реальному часі, відмовостійкість і проактивне обслуговування. Модульна безкабельна конструкція лотків стійки дозволяє збирати та обслуговувати систему до 18 разів швидше, ніж у Blackwell.

NVIDIA пропонує Vera Rubin NVL72 як єдину, безпечну систему, що поєднує 72 графічних процесори та 36 центральних разом з NVLink 6, мережевими картами ConnectX-9 та процесорами обробки даних BlueField-4. Також компанія пропонує серверну плату HGX Rubin NVL8, що об'єднує вісім графічних процесорів через NVLink для підтримки генеративних платформ ШІ на базі x86.

NVIDIA Rubin вже у виробництві, а перші продукти очікуються у другій половині 2026 року. Серед заявлених партнерів та перших користувачів вже є AWS, Google Cloud, Microsoft, Oracle, CoreWeave, Meta, OpenAI, Anthropic, xAI та інші.