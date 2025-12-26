Фінансові новини
- |
- 26.12.25
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ встановив довідковий курс гривні - 42,04 грн/$1
13:08 26.12.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 26 грудня 2025 року.
|Показник
|25.12.2025
|26.12.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.0611
|42.0425
|-0.04
Дані: НБУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|НБУ в 2026р проведе виїзні перевірки А-Банку та RozetkaPay
|НБУ встановив довідковий курс гривні - 42,04 грн/$1
|Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни
|Курс долара США слабо змінюється до основних світових валют
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,06 грн/$1
|Зеленський підписав закон про створення банку фінансової інклюзії. Що це означає?
Бізнес
|10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
|Експерти назвали браузери з "найгіршою" конфіденційністю: Chrome на другому місці
|Michelin і Sonatus створили систему контролю стану шин в режимі реального часу
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав