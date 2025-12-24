Авторизация

Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України

Діалог щодо підпункту мирного плану, згідно якого США мали отримувати компенсації за надані Україні гарантії безпеки, продовжується, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

У п'ятому пункті мирного плану йдеться про те, що США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5 договору Альянсу. Згідно з підпунктом А пункту 5, якщо РФ вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти РФ. У підпункті В йде мова про те, що якщо Україна вторгнеться до РФ або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки вступлять в силу.

"С. Ми продовжуємо розмову про цей підпункт, він від США. Тут було зазначено: США отримають компенсацію за гарантії безпеки. Ми просто не розуміємо, що це значить, і ми піднімаємо це питання. Зараз це викреслено", - зазначив президент.

У пункті D зазначено, що двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою. "Це про можливості наших двосторонніх угод з 30 країнами, ми хочемо, щоб такі можливості у нас залишались. Це країни Коаліції охочих - 30 країн, це і Європа, і Канада, і Японія, які готові в тому чи іншому вигляді бути з нами в гарантуванні безпеки", - пояснив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

