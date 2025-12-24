Фінансові новини
- |
- 24.12.25
- |
- 12:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
11:10 24.12.2025 |
Діалог щодо підпункту мирного плану, згідно якого США мали отримувати компенсації за надані Україні гарантії безпеки, продовжується, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
У п'ятому пункті мирного плану йдеться про те, що США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5 договору Альянсу. Згідно з підпунктом А пункту 5, якщо РФ вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти РФ. У підпункті В йде мова про те, що якщо Україна вторгнеться до РФ або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки вступлять в силу.
"С. Ми продовжуємо розмову про цей підпункт, він від США. Тут було зазначено: США отримають компенсацію за гарантії безпеки. Ми просто не розуміємо, що це значить, і ми піднімаємо це питання. Зараз це викреслено", - зазначив президент.
У пункті D зазначено, що двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою. "Це про можливості наших двосторонніх угод з 30 країнами, ми хочемо, щоб такі можливості у нас залишались. Це країни Коаліції охочих - 30 країн, це і Європа, і Канада, і Японія, які готові в тому чи іншому вигляді бути з нами в гарантуванні безпеки", - пояснив Зеленський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойський вже не мовчить. Чому олігарх знову згадав про "Укрнафту" та чим це загрожує державі?
|Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році
|Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС
|ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України
|Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ
|Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП-варантів: угоду підтримали 99% їх власників
|Запас на 2026 рік: уряд дозволив Мінфіну позичити додаткові 55 мільярдів
|Європарламент підтримав поетапну відмову ЄС від російського газу до кінця 2027 року
Бізнес
|BMW запатентувала гвинти у формі своєї емблеми
|Китайські роботаксі їдуть до Лондона: Uber і Lyft запустять пілотну програму разом з Baidu
|Італія оштрафувала Apple на майже 100 мільйонів євро
|ЗМІ: TikTok підписав угоду щодо продажу американського підрозділу інвесторам зі США
|Хакери з Північної Кореї стали головним кошмаром власників криптовалют — у 2025 році вони викрали не менше $2,02 млрд
|Google додала у Gemini функцію перевірки відео на ШІ-контент
|Micron прогнозує дефіцит пам’яті DRAM та NAND протягом 2026 року і після нього