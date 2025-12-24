Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА

Бізнес дещо поліпшив оцінку судової системи України у 2025 році. Загальний показник судового індексу зріс до 2,75 бала (проти 2,60 бала торік) за п'ятибальною шкалою. Це найвищий показник за 12 років. Про це свідчать результати щорічного дослідження Європейської Бізнес Асоціації.

Усі компоненти індексу продемонстрували деякий приріст у цьогорічній хвилі дослідження.

Так, оцінка якості організації та діяльності судової системи юридичними фахівцями зросла до 3,16 бала з 3,05 бала торік.

Оцінка неупередженості судової системи юристами також дещо покращилась - до 2,77 бала у 2025 році порівняно з 2,56 бала раніше. Однак 33% опитаних фахівців зустрічаються із упередженістю судової системи.

Дещо зріс і рівень довіри до судової системи з боку керівників компаній - до 2,32 бала (проти 2,19 бала у 2024-му). 12% опитаних СЕО скоріше або цілком довіряють судовій системі України, тоді як 60% - не довіряють. 27% керівників однаково довіряють і не довіряють судам.

Перелік факторів організації та діяльності судової системи, які експерти оцінили найвище, залишається практично незмінним вже кілька років поспіль. Це доступність судових рішень, кваліфікація та професіоналізм суддів, якість судових рішень, об'єктивність та передбачуваність результатів судового процесу.

Гірші оцінки мають строки прийняття судових рішень та незалежність судової системи.





До головних факторів негативного впливу на довіру до судової гілки влади респонденти відносять:





→ корупцію та хабарництво в рамках судового процесу,

→ занадто високу завантаженість судів, що призводить до зниження якості судового розгляду,

→ довготривалість розгляду справи та виготовлення рішень тощо.

Найвищу оцінку роботи від професійної спільноти у 2025-му знову отримали господарські суди - 3,4 бала з п'яти можливих (2,72 - у 2024 році). На другому місці - адміністративні із оцінкою 3,13 бала (торік - 2,59), і на третьому - загальні суди з оцінкою 2,93 бала (проти 2,5 бала у 2024-му).

Цьогорічні результати відповідають тенденції попередніх років, однак вперше оцінки роботи господарських та адміністративних судів перетнули позначку 3 бали та опинились у нейтральній площині.

"Бізнес має сталий запит на забезпечення верховенства права в країні. Можливість захистити свої законні права - це передумова для нових інвестицій та важливе зобов'язання України на євроінтеграційному шляху", - наголосила виконавча директорка ЄБА Анна Дерев'янко.

Результати судового індексу вкотре підтверджують, що для бізнесу критично важливими залишаються не лише формальні зміни, а сталість і передбачуваність судової практики, зазначив старший партнер юридичної фірми Aequo Олексій Філатов.

"Питання незалежності судової системи та якості правозастосування все ще потребують системної уваги. Вирішення цих питань залишається однією із головних передумов економічного розвитку та відновлення України", - сказав він.







