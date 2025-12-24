Авторизация

Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA

14:25 24.12.2025 |

Новини IT

Повідомляється, що NVIDIA високо оцінила в тестах високошвидкісну пам'ять нового покоління HBM4, яку розробляє Samsung. За даними корейських медіа, ці чипи пройшли кваліфікаційні випробування NVIDIA та отримали найвищі оцінки серед усіх виробників у ключових параметрах.

Раніше Samsung мала труднощі з відповідністю вимогам NVIDIA для HBM3E, що дозволило конкуренту SK Hynix зайняти провідні позиції на ринку постачання пам'яті для ШІ-акселераторів. У 2025 році Samsung зосередила зусилля на вдосконаленні HBM4, і результати тестів свідчать про успішність цієї стратегії.

Минулого тижня команда NVIDIA відвідала Samsung для перевірки прогресу. Під час зустрічі було підтверджено, що чипи HBM4 показали найкращі результати серед усіх учасників випробувань в категорії швидкості роботи та енергоефективності. Це підвищує ймовірність швидкого завершення процесу верифікації якості та відкриває шлях до постачання пам'яті для нових ШІ-акселераторів NVIDIA, запуск яких заплановано на 2026 рік.

Очікується, що поставки можуть розпочатися вже в першій половині наступного року. За повідомленнями, обсяги замовлень від NVIDIA перевищать внутрішні прогнози Samsung, що позитивно вплине на фінансові показники компанії у 2026 році.

Офіційні коментарі сторін поки відсутні, однак джерела зазначають, що контракт на постачання HBM4 може бути підписаний у першому кварталі 2026 року.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Nvidia
 

