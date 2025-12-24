Фінансові новини
- |
- 24.12.25
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
14:25 24.12.2025 |
Повідомляється, що NVIDIA високо оцінила в тестах високошвидкісну пам'ять нового покоління HBM4, яку розробляє Samsung. За даними корейських медіа, ці чипи пройшли кваліфікаційні випробування NVIDIA та отримали найвищі оцінки серед усіх виробників у ключових параметрах.
Раніше Samsung мала труднощі з відповідністю вимогам NVIDIA для HBM3E, що дозволило конкуренту SK Hynix зайняти провідні позиції на ринку постачання пам'яті для ШІ-акселераторів. У 2025 році Samsung зосередила зусилля на вдосконаленні HBM4, і результати тестів свідчать про успішність цієї стратегії.
Минулого тижня команда NVIDIA відвідала Samsung для перевірки прогресу. Під час зустрічі було підтверджено, що чипи HBM4 показали найкращі результати серед усіх учасників випробувань в категорії швидкості роботи та енергоефективності. Це підвищує ймовірність швидкого завершення процесу верифікації якості та відкриває шлях до постачання пам'яті для нових ШІ-акселераторів NVIDIA, запуск яких заплановано на 2026 рік.
Очікується, що поставки можуть розпочатися вже в першій половині наступного року. За повідомленнями, обсяги замовлень від NVIDIA перевищать внутрішні прогнози Samsung, що позитивно вплине на фінансові показники компанії у 2026 році.
Офіційні коментарі сторін поки відсутні, однак джерела зазначають, що контракт на постачання HBM4 може бути підписаний у першому кварталі 2026 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
|Коломойський вже не мовчить. Чому олігарх знову згадав про "Укрнафту" та чим це загрожує державі?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
|Експерти назвали браузери з "найгіршою" конфіденційністю: Chrome на другому місці
|Michelin і Sonatus створили систему контролю стану шин в режимі реального часу
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
Бізнес
|Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів
|Інвестори Electronic Arts підтримали продаж компанії Саудівській Аравії за $55 млрд
|Україна увійшла до топ-40 світового рейтингу ШІ, піднявшись на 14 позицій за рік
|У США заборонили імпорт іноземних дронів, зокрема DJI, через загрозу нацбезпеці
|Світове автовиробництво зросло на 4%
|AMD розкрила деталі процесорів Zen 6: розробка з нуля на 2 нм техпроцесі
|BMW запатентувала гвинти у формі своєї емблеми