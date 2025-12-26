Фінансові новини
26.12.25
- 16:39
RSS
мапа сайту
НБУ в 2026р проведе виїзні перевірки А-Банку та RozetkaPay
16:29 26.12.2025 |
Національний банк України (НБУ) у 2026 році здійснить виїзні перевірки із питань моніторингу платіжної інфраструктури, її відповідності вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту А-Банку та RozetkaPay (ФК "ЕВО"), а також двох компаній, що надають послуги процесингу: ТОВ "Ейсі Дісі Процессінг" та ПрАТ "Український процесінговий центр".
"Перевірятимуть дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, яких вживають учасники платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури", - йдеться на сайті регулятора.
Згідно з повідомленням Нацбанку, перевірка А-Банку запланована на І квартал 2026 року, RozetkaPay (ФК "ЕВО") - на ІІ квартал, ТОВ "Ейсі Дісі Процессінг" - на ІІІ квартал, а ПрАТ "Український процесінговий центр" - на ІV квартал.
Як повідомлялося, ФК "ЕВО" (ТМ RozetkaPay), частина групи компаній Rozetka-EVO, має ліцензію Нацбанку, яка дозволяє відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб. У 2024 року компанія збільшила виручку в 2,5 раза - до 899,54 млн грн, а чистий прибуток - у 1,5 раза, до 16,69 млн грн.
За даними Нацбанку, на 1 листопада цього року за загальними активами А-Банк посідав 17-е місце (40,86 млрд грн) серед 60 банків України, а його прибуток за 10 місяців становив 1,31 млрд грн.
НБУ також визначив ТОВ "Ейсі Дісі Процессінг" та ПрАТ "Український процесінговий центр" важливими технологічними операторами платіжних послуг за результатами 2024 року.
