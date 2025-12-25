Зеленський підписав закон про створення банку фінансової інклюзії. Що це означає?

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії" №4465-ІХ, ухвалений Верховною Радою 3 червня.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, підписаний закон передбачає:

запровадження нового виду банку - банку фінансової інклюзії, який працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії. Основним завданням таких установ стане обслуговування громадян і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення, які не мають стабільного доступу до фінансових послуг;

визначення особливостей отримання обмеженої банківської ліцензії та діяльності банків фінансової інклюзії, а також надання Національному банку України додаткових повноважень щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії;

можливість для банків фінансової інклюзії надавати банківські та інші фінансові послуги фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським і благодійним організаціям, органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

"У отриманні обмеженої банківської ліцензії можуть бути зацікавлені діючі банки, поштові оператори, великі роздрібні мережі, мережі АЗС та інші компанії, які вже мають досвід обслуговування значної кількості клієнтів і розгалужену мережу обслуговування клієнтів", ‒ зазначив Гетманцев.

Національний банк України (НБУ) попередив Кабінет Міністрів про збитковість та недостатню капіталізацію "Укрпошти", що створює ризики для планів державного поштового оператора щодо отримання обмеженої банківської ліцензії.

Про це йдеться у листі НБУ на адресу премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, пише українська редакція Forbes.

У документі зазначається, що станом на 1 липня обсяг власного капіталу "Укрпошти" становить "мінус" 661,5 млн грн, а для виконання нормативного запасу капіталу потрібно щонайменше 158,9 млн грн.

Це означає, що компанії бракує 820,4 млн грн капіталу, і потрібна докапіталізація, вказує Нацбанк.

Водночас збитки "Укрпошти" за перше півріччя 2025 року зросли із 869,5 млн грн до 1,42 млрд грн, йдеться у листі..

"Це свідчить про неспроможність компанії відновлювати та накопичувати капітал за рахунок операційної діяльності", - зауважує НБУ.

Отже, якщо така динаміка збережеться, потреба у докапіталізації наприкінці року може зрости.

"Це створює додаткові фіскальні ризики або змушує ухвалювати важливі рішення, наприклад, відмовитись від платіжної ліцензії або отримання обмеженої банківської ліцензії", - наголосили у Нацбанку.

Своєю чергою гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський відмовився коментувати звернення НБУ.

"Якби "Укрпошта" потребувала докапіталізації, то звернулась би до акціонера, а такого звернення не було", - сказав він.

Що відомо про створення "поштового банку"?

Як повідомлялося, ухвалений у червні Верховною Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії", серед іншого, дозволяв отримати обмежену банківську ліцензію "Укрпошті".

"Укрпошта" упродовж кількох останніх років планувала почати надавати банківські послуги і активно підтримувала ухвалення цього законопроєкту.

До початку повномасштабної війни "Укрпошта" планувала купити для цього найменший в Україні "Альпарі Банк", у 2022 році Антимонопольний комітет надав відповідний дозвіл, але угода не відбулася.

У січні 2025 року Кабмін передав конфісковані у російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера акції АТ "Першого інвестиційного банку" (PINbank) Міністерству розвитку громад та територій для подальшої їх передачі "Укрпошті".

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський пояснював, що на базі банківської ліцензії PINbank планують створити поштовий банк, але "Укрпошті" знадобляться кошти на його докапіталізацію та викуп часток міноритарних акціонерів. Втім, проти цих планів виступив Національний банк України.