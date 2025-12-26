Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни

Долар США стабільний у парі з євро в п'ятницю, зміцнюється до фунта стерлінгів та єни.

Активність торгів у міжсвятковий період є низькою. Біржі США, Європи, а також низки країн Азії, були закриті з нагоди Різдва в четвер. У п'ятницю американські біржі відновлять роботу, а європейські залишаться закритими.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,05%.

DXY тримається біля мінімуму з початку жовтня, оскільки трейдери, як і раніше, бачать потенціал для подальшого зменшення базової процентної ставки Федеральною резервною системою. Ринок закладає два зниження ставки американським ЦБ наступного року, і сильніші, ніж очікувалося, дані про динаміку ВВП США за третій квартал, опубліковані цього тижня, не змінили ці прогнози, зазначає Trading Economics.

Американська економіка в липні-вересні зросла на 4,3% у перерахунку на річні темпи. Підйом прискорився порівняно з другим кварталом (+3,8%), і був максимальним за два роки.

Тиск на долар також чинить приплив коштів інвесторів наприкінці року в активи "тихої гавані", включно з дорогоцінними металами і японською єною.

Пара євро/долар за даними на 8:15 кч у вівторок торгується на рівні $1,1786 порівняно з $1,1785 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара опустилася на 0,2%, до $1,3495.

Курс американської валюти в парі з єною зріс до 156,13 єни з 155,81 єни за підсумками попередніх торгів, курс долара до офшорного юаня - до 7,0038 юаня з 7,0004 юаня.

