Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»

Президент Володимир Зеленський представив версію рамкового документа на 20 пунктів між США, Європою, Україною та росією щодо завершення російсько-української війни.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає «Суспільне».

За його словами, поки Київ очікує реакції від російської сторони, щоб розуміти наступні кроки та можливі часові рамки для певних рішень.

Також Україна готова до зустрічі зі США на рівні лідерів для «вирішення сенситивних питань». Зокрема, в такому форматі треба розглядати територіальні питання, вважає Зеленський.

Він зазначив, що цей рамковий документ на 20 пунктів «пройшов через значну еволюцію», адже він почався з американської мирної пропозиції на 28 пунктів.

«Багато було різних чуток було і багато напрацювань, багато зустрічей та багатогодинних розмов. Як результат сьогодні є цей документ, який має такий вигляд - це драфт. Це поки не погоджений сторонами документ, але у ньому вже є сформована певна логіка, як пропонується закінчити війну», - додав президент.

Пункти, що увійшли до документа

Пункт 1: Суверенітет України буде перепідтверджено. Документ констатує, що Україна - це суверенна держава, і всі підписанти угоди підтверджують це своїми підписами.

Пункт 2: Документ являє собою угоду про ненапад між росією та Україною. Для підтримки довгострокового миру створять механізм контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, а також - механізм раннього повідомлення про порушення.

Пункт 3: Україна отримає міцні гарантії безпеки.

Пункт 4: Чисельність ЗСУ залишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.

Пункт 5: США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5.

Якщо росія вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти росії. Якщо Україна вторгнеться до росії або без провокації відкриє вогонь по території рф, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними. Якщо росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки набудуть чинності. США отримають компенсацію за гарантії безпеки. А проте цей пункт поки викреслили, адже, як каже Зеленський, Україна не розуміє, що це значить, це питання порушать. Двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою. Йдеться про можливості двосторонніх угод України з 30 країнами.

Пункт 6: росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах та документах про ратифікацію, включно з ратифікацією переважною більшістю голосів у Державній думі (пропозиція США).

Пункт 7: Україна стане членом Європейського Союзу у певний конкретно визначений час, а також Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи. При цьому чіткі дати вступу для України до ЄС нині - це предмет двостороннього обговорення США і України.

Пункт 8: В окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання затвердять міцний пакет глобального розвитку для України. Зокрема, це передбачатиме:

Створення фонду розвитку України для інвестування в галузі, що швидко зростають (технології, центри обробки даних, ШІ). США та американські компанії будуть співпрацювати з Україною і спільно інвестувати у відновлення, у розвиток модернізації й експлуатації газової інфраструктури України. Будуть докладені спільні зусилля для реконструкції територій, постраждалих від війни, з метою відновлення реконструкції та модернізації міст і житлових районів. Розвиток інфраструктури. Видобуток корисних копалин, природних ресурсів. Світовий банк підготує спеціальний пакет фінансування для забезпечення фінансування для прискорення цих зусиль. Буде створено робочу групу високого рівня, зокрема, для організації виконання стратегічного плану відновлення.

Пункт 9: Буде створено кілька фондів для роботи над відновленням української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Мета - залучити 800 млрд доларів завдяки акціонерному капіталу, грантам, борговим зобов'язанням, внескам приватного сектору.

США та європейські країни утворять фонд капіталу і грантів з цільовим розміром 200 мільярдів доларів для інвестування в Україну. Для післявоєнної відбудови України застосують широкий спектр капіталовкладень та інших фінансових інструментів. Глобальні інституції з відбудови використовуватимуть механізми для посилення та сприяння цим зусиллям. Україна впроваджуватиме найкращі світові стандарти для залучення прямих іноземних інвестицій. Україна залишає за собою право на компенсацію за завдані збитки.

Пункт 10: Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. При цьому США хочуть тут паритету щодо ЗВТ як для українців, так і для росіян.

Пункт 11: Україна підтверджує, що вона залишатиметься без'ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Пункт 12: Пропозиція США: Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами - Україною, США, рф. Контроль поділять рівномірно, але американці будуть головним менеджером підприємства.

Українська пропозиція інакша: ЗАЕС буде спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна: 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії отримує Україна, а ще 50% - США, яка самостійно визначає свій розподіл.

Пункт 13: Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Пункт 14: Територіальний розподіл.

рф виводить свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.

Варіант А: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Робоча група збирається для визначення переміщення сил, необхідних для припинення бойових дій, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон.

Варіант Б: Обговорюється потенційна вільна економічна зона на території Донбасу. Для її затвердження Україна готова провести референдум на підконтрольних територіях. Але на голосування ставитиметься підтримка усього договору, а не самого лише пункту про ВЕЗ. Якщо рішення ухвалять, між Україною, Сполученими Штатами і росіянами укладуть окрему угоду, яка визначатиме статус спеціальної економічної зони.

Пункт 15: Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як росія, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою.

Пункт 16: росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. Кінбурнська коса буде демілітаризована.

Пункт 17: Для розв'язання відкритих питань створять гуманітарний комітет.

Усіх військовополонених, включно із засудженими російською системою з 2014 року, обміняють за принципом всіх на всіх. Усіх цивільних затриманих та заручників, зокрема дітей та політичних в'язнів, повернуть. Для розв'язання проблем і страждань жертв війни вживуть заходів (поки подробиці відсутні).

Пункт 18: Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Спершу президентські, опісля - парламентські та місцеві.

Пункт 19: Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання контролюватиме, гарантуватиме Рада миру під головуванням президента США Дональда Трампа. Україна, Європа, НАТО, росія, США будуть частиною цього механізму. За порушення будуть передбачені санкції.

Пункт 20: Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.



