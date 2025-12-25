Фінансові новини
Курс долара США слабо змінюється до основних світових валют
12:54 25.12.2025 |
Курс американського долара слабко змінюється проти світових валют на тлі низької активності торгів через різдвяні свята в США, більшості держав Європи, а також у низці азійських країн.
Водночас офшорний юань перетнув психологічно важливу позначку в 7 юанів/$1.
Індекс WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, під час торгів у четвер знижується на 0,05%.
Євро торгується вранці біля $1,1779 порівняно з $1,1781 на закриття минулої сесії.
Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 183,48 єни порівняно з 183,7 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 155,78 єни проти 155,94 єни.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3524 порівняно з $1,3504 на закриття минулої сесії. Курс євро становить 0,8712 фунта проти 0,8725 днем раніше.
Офшорний юань у парі з доларом досяг максимуму за 15 місяців і торгується близько 6,999 юаня порівняно з 7,008 юаня в середу. Цьому сприяв ажіотаж експортерів наприкінці року, які прагнуть конвертувати свої доларові активи в місцеву валюту, а також очікування подальшого ослаблення долара наступного року, зазначають аналітики.
Від початку квітня китайська валюта зміцнилася приблизно на 5% щодо долара на тлі ослаблення торговельної напруженості між Китаєм і США. Крім того, відновлення зростання фондового ринку КНР привернуло іноземні інвестиції, повідомляє агентство Reuters.
