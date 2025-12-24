Michelin і Sonatus створили систему контролю стану шин в режимі реального часу

Michelin представить на виставці Consumer Electronics Show (CES) 2026 в Лас-Вегасі нову лінійку «розумних» шин, здатних в режимі реального часу відстежувати власний знос і стан. Технологія заснована на використанні штучного інтелекту і призначена для підвищення безпеки та зниження експлуатаційних витрат.

Що відомо

Система розроблена спільно з технологічною компанією Sonatus. Вона аналізує дані, які вже збирає автомобіль, включно з інтенсивністю гальмування, навантаженням, боковими силами в поворотах та іншими динамічними параметрами. На основі цих сигналів шини можуть точніше оцінювати ступінь зносу і поточний стан без додаткових датчиків.

Рішення включає два модулі - SmartLoad і SmartWear. У Michelin вважають, що з часом вони можуть замінити традиційні системи контролю стану шин. За оцінкою компанії, масове впровадження технології здатне забезпечити глобальну економію до 1,68 млрд доларів до 2030 року.

Michelin зазначає, що система легко інтегрується з платформою штучного інтелекту Sonatus Collector і може адаптуватися під різні типи транспортних засобів з мінімальними доробками. При цьому всі дані про стан шин обробляються і зберігаються всередині автомобіля, без передачі в хмарні сервіси. Такий підхід знижує ризики для безпеки та конфіденційності даних.

Для демонстрації роботи системи Michelin і Sonatus покажуть її на CES 2026 на прикладі Ford Bronco 1970 року, оснащеного «розумними» шинами. Відвідувачі виставки зможуть в реальному часі відстежувати стан шин через застосунок Michelin MyTires.