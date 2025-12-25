Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За рік податкова оштрафувала обмінники на 58 мільйонів гривень

09:24 25.12.2025 |

Фінанси

Протягом року податківці провели близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. За виявлені порушення донараховано понад 58 млн грн штрафів.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"Під час перевірок виявили 20 фактів незаконної роботи - без державної реєстрації як суб'єктів господарювання", - говориться у повідомленні.

Зокрема, фахівці ДПС проаналізували інформацію на інтернет-ресурсах та у соцмережах і виявили розгалужену мережу цілодобових обмінників.

Вони працювали без належної державної реєстрації, ліцензії Національного банку України, сплати податків та застосування РРО/ПРРО.

"Завдяки скоординованій роботі територіальних органів ДПС протягом трьох тижнів діяльність цієї мережі припинено. Наразі пункти не працюють", - зазначає ДПС.

"Податківці моніторять активність мережі і надалі У разі виявлення нових фактів незаконної діяльності проводитимуться відповідні заходи", - говориться у повідомленні.

ДПС також закликала повідомляти про факти незаконної господарської діяльності повідомте через інформаційний сервіс TAX Control.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1541
  0,0538
 0,13
EUR
 1
 49,6828
  0,0465
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7714  0,09 0,21 42,3518  0,07 0,16
EUR 49,2561  0,08 0,17 49,9368  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 14:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,03 0,07 42,0700  0,05 0,12
EUR 49,3290  0,24 0,49 49,3520  0,27 0,54

