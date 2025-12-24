Авторизация

Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав

10:57 24.12.2025 |

Новини IT

Журналіст-розслідувач New York Times Джон Каррейру, відомий викриттям шахрайства компанії Theranos, подав позов проти кількох великих технологічних компаній, які працюють у сфері ШІ. Про це пише Reuters.

У скарзі він та ще п'ятеро авторів звинувачують xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta та Perplexity у використанні їхніх книг для навчання мовних моделей без дозволу.

Позов стосується порушення авторських прав і поданий не як колективний, а як індивідуальний, що, за словами позивачів, має на меті не допустити знецінення численних претензій через масові врегулювання. У документі зазначено, що ШІ-компанії "не повинні мати можливості легко анульовувати тисячі високовартісних позовів за мінімальними ставками".

Це перший випадок, коли серед відповідачів у подібній справі фігурує компанія xAI. Представник Perplexity у коментарі для Reuters заявив, що компанія "не індексує книги". Anthropic раніше вже була відповідачем у масштабному колективному позові від пів мільйона авторів, який завершився врегулюванням на суму $1,5 мільярда.

У скарзі Каррейру та інших письменників згадується цей випадок, підкреслюючи, що учасники того врегулювання отримають лише близько 2% від максимальної компенсації, передбаченої законом про авторське право - $150 тисяч за кожне порушення.

2025 рік став знаковим щодо судових процесів проти ШІ-компаній. Позови подавали різні правовласники - від великих кіностудій, таких як Disney та Warner Bros., до соціальних платформ, таких як Reddit. Частина справ завершилася партнерськими угодами, зокрема ліцензійним контрактом між Disney та OpenAI.
За матеріалами: mezha.ua
 

