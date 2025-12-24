Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі

Jaguar завершив виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, зібравши останній кросовер F-Pace на заводі в Соліхаллі у Великій Британії. Цей крок формально закриває для бренду еру ДВС і підтверджує перехід до повністю електричної лінійки.

Що відомо

Як повідомляє Jaguar Enthusiasts' Club, останнім автомобілем Jaguar з ДВС став F-Pace SVR - найпотужніша версія моделі. Кросовер оснащений 5,0-літровим двигуном V8, що розвиває 542 к.с. Цей екземпляр передали в фонд Jaguar Daimler Heritage Trust в Ґейдоні, де він займе місце серед знакових моделей марки, включно з останнім Jaguar XE та першим Jaguar S.S.

Колір автомобіля було обрано навмисно. Він повторює фарбування чорного Jaguar E-Type, який раніше також символізував завершення однієї з ключових епох в історії бренду.

У рамках стратегії Reimagine Jaguar повністю переглядає модельний ряд. F-Pace, як і інші поточні моделі компанії, остаточно знімається з виробництва. Це стосується й I-Pace - першого серійного електромобіля Jaguar, який зараз використовується, в тому числі в складі парку безпілотних автомобілів Waymo. Офіційної інформації про прямих наступників цих моделей поки немає, однак напрямок розвитку бренд показав на прикладі концепту чотиридверного GT під назвою Type 00.

Подробиці про перший електромобіль Jaguar нового покоління поки обмежені. За попередньою інформацією, модель може отримати тримоторну силову установку потужністю близько 1 000 к.с., що виведе її на рівень Tesla Model S Plaid по динаміці. Прем'єра очікується в середині або у другій половині 2026 року.

Перехід Jaguar до повністю електричного майбутнього відбувається на фоні перегляду стратегій ряду конкурентів. Деякі автовиробники, які раніше заявляли про повну відмову від ДВС, зберігають у лінійках гібридні та бензинові версії. Зокрема, Volvo скоригувала плани з повної електрифікації до 2030 року, а Land Rover, що входить в одну групу компаній з Jaguar, уповільнила впровадження електромобілів.