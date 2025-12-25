Реструктуризація держборгу: Україна завершила обмін облігацій на $2,6 мільярда

Україна 24 грудня оголосила про успішне завершення розрахунків за операцією з реструктуризації ВВП-варантів 2015 року на 2,635 млрд дол. Власники паперів отримали нові держоблігації; всі ВВП-варанти анульовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України.

"Сьогодні, 24 грудня, Україна оголосила про успішне завершення та здійснення розрахунків за операцією з реструктуризації державних деривативів, прив'язаних до ВВП ("ВВП- варантів"), яку підтримали 99,06% інвесторів. Проведена операція підвищує бюджетну передбачуваність, зміцнює боргову стійкість та сприяє збереженню ресурсів державного бюджету України в умовах триваючої російської військової агресії", - ідеться у повідомленні.

Згідно з умовами реструктуризації, ВВП-варанти на суму 2,635 млрд дол. США були обміняні на нові облігації серії C з погашенням у 2032 році на загальну суму 3,497 млрд дол. США, а також на облігації серії B з погашенням у 2030 та 2034 роках на суму 16,904 млн дол. США кожної серії. Усі ВВП-варанти були анульовані.

Зазначається, що досягнута угода сприяє виконанню боргових цілей України у межах програми МВФ і відповідає очікуванням Групи офіційних кредиторів України.

Юридичним радником Міністерства фінансів виступила компанія White & Case, фінансовим радником - Rothschild & Co.