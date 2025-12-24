Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експерти назвали браузери з "найгіршою" конфіденційністю: Chrome на другому місці

15:28 24.12.2025 |

Новини IT

Експерти з цифрової безпеки назвали браузери, які мають найгірший рівень конфіденційності. Google Chrome майже дістався "п'єдесталу".

За підсумками дослідження Digitain за грудень 2025 року він посів друге місце за рівнем ризику для даних користувачів. А от перше місце антирейтингу очолив ChatGPT Atlas - новий браузер від OpenAI, який отримав 99/100 балів шкалою ризику конфіденційності.

Експерти кажуть, що ChatGPT Atlas провалив перевірку на "розділення станів" - тобто сайти можуть стежити за користувачем навіть між різними сесіями. Проблеми знайшли одразу всюди: сайти можуть впізнавати вас навіть без cookies, є проблеми з блокуванням трекерів і базовою безпекою з'єднання та навігації.

Лише трохи кращий результат показав Google Chrome - 76/100 балів. Попри численні налаштування безпеки, він все одно має високий рівень загроз для конфіденційності. Поруч із Chrome у рейтингу розмістилися Vivaldi з показником 75 і Microsoft Edge з балом 63. Усі вони потрапили до зони підвищеного ризику.


Повний список десяти браузерів з найгіршими показниками конфіденційності виглядає так (чим нижче число - тим кращий рівень захисту):

  • ChatGPT Atlas - 99
  • Google Chrome - 76
  • Vivaldi - 75
  • Microsoft Edge - 63
  • Opera - 58
  • Ungoogled - 55
  • Mozilla Firefox - 50
  • Apple Safari - 49
  • DuckDuckGo - 44
  • Tor - 40

    • Керівник групи цифрового маркетингу Digitain Паруйр Арутюнян окрему увагу звернув на браузери з інтегрованим ШІ, яких більшає. Навіть Mozilla Firefox нещодавно оголосила про величезні зміни, щоб наздогнати своїх конкурентів. За його словами, мільйони людей зараз тестують ці новинки через хайп навколо ШІ, але це зовсім не гарантує їхню безпеку.
    За матеріалами: itc.ua
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,1003
    		  0,0479
    		 0,11
    EUR
    		 1
    		 49,6363
    		  0,1459
    		 0,29

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,6844  0,13 0,32 42,2848  0,11 0,25
    EUR 49,1741  0,05 0,10 49,8919  0,02 0,04

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,0700  0,19 0,45 42,1000  0,17 0,41
    EUR 49,6468  0,33 0,67 49,6655  0,31 0,63

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес