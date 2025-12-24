Авторизация

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

14:54 24.12.2025

Політика

Референдум щодо повної угоди, яка закріпить закінчення війни, може бути проведений в Україні, але для його проведення необхідно мінімум 60 днів і повне припинення вогню на цей термін, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми можемо піти на референдум повною угодою, яка закріпить закінчення війни. Бо люди можуть обрати: нам підходить таке закінчення або не підходить. І тоді референдум. На референдум треба мінімум 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше ми не проведемо", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Президент зазначив, що такий референдум не буде легітимний, а нелегітимний референдум - це розкол держави всередині. За його словами, референдум - це виклик, але він може бути об'єднуючим.

"Але під пострілами хто піде на референдум? Я глибоко розумію, скільки повинно бути мільйонів людей, щоб був легітимним референдум. Є частина людей на тимчасово окупованих територіях, вони не можуть голосувати. І давайте чесно - вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну", - зауважив глава держави.

Крім того, за його словами, процес підготовки до референдуму і голосування на підконтрольній території мають відбуватися в умовах безпеки.

"Якщо немає безпеки, під питанням і легітимність. Ми все це пояснюємо нашим партнерам", - додав Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

