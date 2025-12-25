Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,06 грн/$1
12:38 25.12.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 25 грудня 2025 року.
|Показник
|24.12.2025
|25.12.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.126
|42.0611
|-0.15
Дані: НБУ.
