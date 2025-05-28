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НБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок
12:46 28.05.2025 |
Національний банк України (НБУ) вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок, включив до нього 27 травня 2025 року КС "Кредит-Союз" та КС "Вигода", повідомляється на сайті регулятора.
Крім того, зазначається, що відповідно до частини четвертої статті 3 закону України "Про кредитні спілки" кредитну спілку може бути віднесено до категорії значимих, якщо вона має діючу ліцензію, не є кредитною спілкою, віднесеною Національним банком до категорії неплатоспроможних, та/або об'єднаною кредитною спілкою.
Активи кредитної спілки за даними регуляторної звітності кредитної спілки станом на 1 січня поточного року, складеної та поданої кредитною спілкою до Національного банку дорівнюють або перевищують 100 млн грн. Значення показника значимості кредитної спілки дорівнює або перевищує 70.
Кредитна спілка набуває статусу значимої з дня оприлюднення переліку НБУ та зобов'язана протягом періоду з дня оприлюднення до закінчення поточного календарного року привести свою діяльність у відповідність до вимог закону про КС та постанови НБУ про вимоги до системи управління кредитною спілкою.
КС "Кредит-Союз" було зареєстровано в Черкасах в березні 2004 року, має 13 філій в Черкаській області.
КС "Вигода" (м. Стрій Львівська обл.) засновано в березні 2004 року. Має 21 філіал.
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