Іспанія успішно випробувала новий радар NEMUS для танків Leopard

Іспанська компанія Indra завершила успішні випробування нового радару NEMUS, призначеного для встановлення на бронетехніку. Ця розробка є результатом співпраці Indra з німецькою компанією Rheinmetall.

Основна мета системи - захист танків Leopard 2E та інших механізованих транспортних засобів. Вона здатна виявляти, ідентифікувати та відстежувати широкий спектр загроз, включаючи дрони, протитанкові ракети, гранатомети та надзвукові боєприпаси.

Радар NEMUS використовує технологію активної фазованої антенної решітки, що забезпечує 360° покриття та здатність виявляти загрози, які рухаються зі швидкістю до 1,8 км/с. Радар автоматично активує контрзаходи для нейтралізації загроз та оснащений інтелектуальними алгоритмами, які дозволяють розрізняти реальні та хибні цілі. Він також має захист від спроб глушіння та здатний функціонувати в різноманітних погодних умовах.

Компанія Indra також працює над адаптацією NEMUS для інших платформ, зокрема колісних бронетранспортерів 8×8 "Dragon" та легких броньованих машин.