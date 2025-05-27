Китайський виробник електромобілів BYD різко знизив ціни на свої авто в Китаї, посилюючи конкуренцію з Tesla у Китаї

Компанія зменшила ціну на свій найпопулярніший бюджетний хетчбек Seagull на 20% - до 55 800 юанів (приблизно 5 700 фунтів). Це на 75% дешевше, ніж найдешевша модель Tesla - Model 3, яка коштує 231 900 юанів.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

BYD також оголосила про знижки на 22 моделі на китайському ринку до кінця червня. Це відповідь на уповільнення внутрішніх продажів та загрозу нових мит у ЄС і США.

Попри те, що Seagull значно менший за Model 3, його низька ціна демонструє, як далеко просунулись китайські виробники у здешевленні електромобілів. Китай став найбільшим у світі ринком електрокарів, а місцеві компанії масово інвестують у доступні моделі.

Зниження цін свідчить про жорстку конкуренцію на ринку. У квітні на складах дилерів по всьому Китаю накопичилось рекордні 3,5 млн непроданих електромобілів - найвищий показник з грудня 2023 року. Уповільнення економіки країни теж негативно вплинуло на попит.

Це серйозний удар для Tesla, адже Китай - її другий за величиною ринок. Продажі Tesla, вироблених у Китаї (для внутрішнього ринку і Європи), у квітні впали на 6% порівняно з минулим роком. Загалом падіння триває вже сьомий місяць поспіль.

Після оголошення про зниження цін акції BYD у Гонконгу впали на 5,9%, бо інвестори занепокоєні зменшенням прибутковості. Акції конкурентів Li Auto та Great Wall Motor також просіли - на 3,2% і 2,7% відповідно.

Старший економіст ING Ріко Луман зазначив, що ця "цінова війна" свідчить про загострення конкуренції в Китаї та поступову зрілість ринку електромобілів.

Хоча знижки поки діють лише в Китаї, західні автовиробники вже давно не можуть змагатися з китайськими за ціною. Частка Tesla на європейському ринку зменшується: у січні BYD вперше випередила її у Британії, а у квітні - і в Європі загалом. До падіння Tesla в Європі також спричинив бойкот з боку водіїв, обурених підтримкою Дональда Трампа з боку Ілона Маска.

У Британії зріс інтерес до китайських авто. За даними Auto Trader, за перші чотири місяці року понад 1,4 млн переглядів на сайті припало на китайські бренди - це вже 5,3% ринку, порівняно з 1,3% торік.

BYD забезпечує близько половини всіх переглядів і запасів китайських авто на платформі. До Британії також вийшли інші китайські марки: Jaecoo, Leapmotor, Skywell, Omoda та Xpeng.