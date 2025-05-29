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Комісія ООН: удари дронів РФ по цивільному населенню в Херсонській області кваліфікуються як злочини проти людяності
23:23 28.05.2025 |
Незалежна міжнародна комісія з розслідування ситуації в Україні при ООН 28 травня оприлюднила доповідь щодо російських атак на деокуповану частину Херсонщини.
У ній комісія задокументувала атаки безпілотників на цивільне населення в Херсоні та 16 інших підконтрольних уряду України населених пунктах області, що простягаються на понад 100 кілометрів у прибережних районах.
За даними комісії, з липня 2024 року російські оператори ударних дронів, що розміщені на протилежному березі Дніпра, «систематично атакували цивільних за різних обставин, переважно на відкритому просторі, під час пересування пішки або за допомогою транспорту». Вони також атакували машини швидкої допомоги, часто не даючи їм дістатися до жертв, додають дослідники.
«На момент публікації цієї статті атаки тривають. За даними офіційних джерел, наразі майже 150 цивільних осіб загинули, а сотні зазнали поранень», - йдеться в тексті.
Комісія звітує, що в розслідуваннях опитала понад 90 жителів постраждалих районів Херсонської області, в тому числі постраждалих і свідків, опрацювала понад 120 публічних відеозаписів атак, зібрала офіційні документи та переглянула «сотні додаткових відеозаписів та текстових публікацій, доступних у відкритих джерелах».
Атаки відбувалися за регулярною схемою та однаковим способом дії, що свідчить про їх планування, керівництво та організацію, зазначає ООН.
«Оператори дронів використовували відеопотоки, що транслювалися в режимі реального часу з камер, вбудованих у дрони, фокусувалися на цілях, які були видимо цивільними, та скидали на них вибухівку. Сотні таких відеопотоків регулярно поширюються в російських Telegram-каналах, деякі з яких мають тисячі підписників, демонструючи злочини, а також текстові повідомлення, що анонсують подальші напади», - йдеться в повідомленні.
Комісія вказує на те, що застосування дронів для нападу на цивільних є порушенням засадничого принципу міжнародного гуманітарного права, за яким атаки можуть бути спрямовані лише на військові об'єкти. Водночас зібрані нею докази не залишають сумнівів у тому, що «злочинці мали намір вчинити ці дії»:
«Відтак комісія робить висновок, що російські збройні сили коять воєнний злочин, навмисно спрямовуючи напади на цивільне населення в Херсонській області. Вона також вважає, що публікація відео вбивств та поранень цивільних осіб є воєнним злочином, що полягає у посяганні на особисту гідність».
Зазначаючи, що російські публікації прямо закликають цивільних залишити цю територію, комісія робить висновок, що має місце також злочин проти людяності, а саме - насильницьке переміщення населення.
«Комісія розглянула понад 300 загальнодоступних відео нападів та понад 600 текстових публікацій у Telegram-каналах і, де це можливо, ідентифікувала жертв цих нападів. Було опитано 91 людину з районів, постраждалих від атак дронів, включаючи поранених, свідків, місцеву владу та медичний персонал», - заявляє пресслужба ООН.
Міністерство закордонних справ України привітало звіт ООН, заявивши, що комісія «ґрунтовно задокументувала систематичні атаки» російських військ на деокуповану Херсонщину.
«Це перший міжнародний звіт, присвячений цьому виду систематичного та нелюдського терору Росії проти мешканців Херсона, який триває вже тривалий час», - заявив голова дипломатичного відомства Андрій Сибіга.
Він закликав використати всі задокументовані випадки як докази для притягнення винних до відповідальності:
«Кожен злочинець, який скидає вибухівку на простих людей або іншим чином атакує мирних жителів, має постати перед правосуддям».
Влада Херсонщини регулярно повідомляє про поранених і загиблих внаслідок російських атак.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
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