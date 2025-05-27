Чотирьох ексменеджерів VW засуджено у справі «дизельгейту»

Чотирьох колишніх менеджерів Volkswagen AG засудив німецький суд за їхню роль у скандалі з викидами дизельних двигунів, який заплямував імідж автовиробника й коштував йому мільярди євро, пише Bloomberg.

Після чотирьох років судового розгляду Регіональний суд Брауншвейга 26 травня засудив колишнього керівника Хайнца-Якоба Нойссера умовно до 1 року й трьох місяців ув'язнення за його роль у справі, що виникла після виявлення того, що автомобілі були оснащені програмним забезпеченням для обходу правил викидів.

Ще один менеджер, якого можна ідентифікувати лише як Єнса Х., має відбути 4,5 року за маніпуляції з понад 2 млн автомобілів. Колишній менеджер Ганно Й. отримав термін 2 роки й 7 місяців, а Торстен Д. отримав умовний термін 1 рік і 10 місяців. Усі четверо заперечували звинувачення.

Майже через десять років після скандалу «дизельгейт» трибунал виніс свої перші вироки у кримінальному розслідуванні, спрямованому проти керівних співробітників основного бренду VW. 2019 року їм було висунуто звинувачення у використанні транспортних засобів, оснащених програмним забезпеченням для маніпуляцій з викидами, у справі, яка стосувалася 9 млн автомобілів, проданих у Європі й США. Під час судового розгляду суд звузив коло справ до менш ніж 4 млн автомобілів.

Суть звинувачень полягала в тому, що автомобілі були оснащені так званими пристроями, що перешкоджають виникненню двох різних видів викидів, залежно від того, чи транспортні засоби були випробувані в лабораторії, чи використовувалися на вулицях, заявив головуючий суддя Крістіан Шютц під час винесення вироку. На вулицях, у сценарії «реальної їзди», викиди токсичних оксидів азоту були набагато вищими, ніж під час випробувань, сказав він.

«Органам, які сертифікували автомобілі, не було повідомлено, що викиди були набагато вищими в реальній їзді, - сказав Шютц. - Абсолютно очевидно, що це не відповідало закону».

Дизельна справа викликала світове обурення й спровокувала відхід колишнього головного виконавчого директора VW Мартіна Вінтеркорна з компанії у вересні 2015 року, лише через кілька днів після того, як влада США розкрила результати свого розслідування. Сам Volkswagen врегулював кримінальне розслідування 2018 року, виплативши німецьким прокурорам 1 млрд євро ($1,1 млрд).

Скандал з викидами дизельних двигунів наразі коштував автовиробнику понад 33 млрд євро, включаючи значні санкції, які були частиною угоди з владою США. Компанія досі стикається з цивільним судовим процесом у своїй країні, включаючи колективний позов інвесторів на суму 9 млрд євро.

Хоча США швидко висунули звинувачення й засудили кількох менеджерів VW, Німеччина відстає. Руперт Штадлер, колишній головний виконавчий директор підрозділу Audi VW, був засуджений до умовного терміну 2023 року, але цей вирок досі очікує апеляції. Колишній генеральний директор VW Герберт Дісс і голова правління VW Ганс Дітер Петш врегулювали розслідування маніпуляцій на ринку 2020 року, обидва погодилися виплатити 4,5 млн євро.

Нагадаємо, суд у Брауншвейзі розпочався 2021 року після двох перенесень через пандемію Covid-19. Він тривав 175 днів слухань.