Долар різко зріс після того, як американський суд заблокував мита Трампа

У четвер долар США різко зріс у відповідь на рішення суду, який заблокував введення президентом Дональдом Трампом імпортних мит на товари з інших країн, що дещо полегшило становище валюти, яка цього року зазнавала труднощів через невизначеність у торгівлі.

Міжнародний торговий суд у Манхеттені заявив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження регулювати торгівлю з іншими країнами, які не можуть бути скасовані надзвичайними повноваженнями президента щодо захисту економіки США.

У відповідь адміністрація Трампа протягом декількох хвилин подала апеляцію.

«Практично неможливо передбачити, чи будуть мита повністю скасовані. Але в гіпотетичній ситуації, якщо це станеться, природно очікувати зростання курсу долара», - сказав Юносуке Ікеда, керівник відділу макроекономічних досліджень Nomura в Токіо.

«Мита Трампа призведуть до стагфляційного тиску на економіку США, тому скасування цих мит буде позитивним для долара».

Американські активи, включаючи долар, акції та довгострокові казначейські облігації, за останні місяці зазнали різкого падіння, оскільки інвестори переоцінили історичні припущення щодо сили та випередження американських ринків, оскільки непередбачувана торговельна та податкова політика Трампа підриває довіру та стимулює інфляцію.

У четвер долар відновив частину цих позицій і зріс на 0,72% проти єни до 145,86 і на 0,63% проти швейцарського франка до 0,8326.

Євро знизився на 0,42% до 1,1245 долара, а фунт стерлінгів - на 0,30% до 1,3432 долара. Це дозволило індексу долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести основних валют, повернутися вище 100 вперше за тиждень.

Однак індекс знизився на 8% цього року, і аналітики залишаються скептичними щодо стійкого зростання долара та очікують тривалої судової тяганини щодо мит.

«Спочатку спостерігається реакція у вигляді зміцнення долара та ослаблення єни. Однак, враховуючи судові процеси, такі як апеляції, я не очікую постійного зростання долара», - сказав Хірофумі Сузукі, головний стратег з валютних операцій SMBC.

Долар ослаб приблизно на 2% щодо японської єни, майже на 6% щодо швейцарського франка і на 4% щодо євро з того часу, як 2 квітня Трамп ввів жорсткі мита на світові економіки, а загальний індекс долара впав більш ніж на 3%.

«Ринки скуповують долар на тлі новин, а не продають єну», - сказав Тору Сасакі, головний стратег Fukuoka Financial Group.

«Але якщо долар продовжить зростати вище 148 єн, спекулятивні короткі позиції по єні можуть бути змушені розгортатися, що призведе до ще більшого зростання курсу долара до єни», - сказав він.

Американські фондові ф'ючерси та азіатські біржі підскочили на хвилі ризикованого ралі. Трейдери також знизили свої очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою до 42 базисних пунктів порівняно з 50 базисними пунктами на початку тижня, як показують дані LSEG.

Цього місяця увага інвесторів була зосереджена на ринку облігацій, де слабкий попит на довгострокові боргові зобов'язання в усьому світі привернув увагу до погіршення дефіциту державного бюджету.

Трейдери також стежать за прогресом у прийнятті бюджету та законопроекту про видатки в Конгресі США, який, як очікується, додасть трильйони доларів боргу.

Однак настрої щодо економіки США покращилися після того, як Трамп відклав на вихідних план введення 50-відсоткових мит на імпорт з Європейського Союзу, і інвестори стежать за будь-якими ознаками поліпшення відносин між США та їх торговельними партнерами.