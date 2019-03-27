Что помогает артиллеристам ВСУ пользоваться тактикой «хит-н-ран»

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Опыт боевых действий на Донбассе показал, что ракетные войска и артиллерия остаются основным, а зачастую и единственными средством дальнего огневого поражения противника. Основные потери, которые несет противник (впрочем, как и наша группировка) именно от огня артиллерии.

Очевидно, что из недостатков применения нашей артиллерии первое, что бросается в глаза - низкая эффективность функционирования системы артиллерийской разведки. Военные практически сразу после окончания активной фазы войны стали говорить о том, что имеющиеся возможности не позволяют вести разведку на широком фронте, а соответственно и полностью реализовать огневые возможности артиллерии.

Поэтому в первую очередь в составе дивизионов артиллерийской разведки артиллерийских бригад стали формировать подразделения беспилотных авиационных комплексов тактического радиуса действия. Как правило, ныне они комплектуются преимущественно отечественными аппаратами типа "Фурия".

Вторым направлением стала модернизация средств артиллерийской разведки. При том, что в основном на начало войны подразделения управления и разведки были вооружены советскими образцами, которые были изготовлены более 30 лет тому назад на аналоговой аппаратуре. А, значит, не отвечали современным требованиям получения информации от подразделений артиллерийской разведи, ее обработки, распределения целей между артиллерийскими подразделениями.

По оценкам военных специалистов, отсутствие таких средств позволяло в начальный период войны реализовывать всего около 50% потенциальных возможностей отечественных артиллерийских подразделений. В быстроменяющейся оперативной обстановке неавтоматизированная система управления позволяла обработать не более 20% наличной разведывательной информации.

Поэтому после 2015 г. военные потребовали от промышленности полного обновления таких специфических средств. Очень сильно в этом направлении помогли и западные союзники: так США поставили две радарные системы: AN/TPQ-49 и AN/TPQ-36.

Хотя AN/TPQ-49 более легкая (масса собственно станции - 54 кг, вместе с сопутствующим оборудованием и аккумуляторами она транспортируется в двух контейнерах массой по 68 кг) однако ее возможности крайне ограниченны и в условиях полноценной войны на Донбассе она применялась крайне мало.

Гораздо лучше зарекомендовали AN/TPQ-36, которые позволяют вести полноценную контрбатарейную борьбу на дальностях до 24 км. Однако и они только относительно мобильны - сам комплекс смонтирован на трех внедорожниках "Хамви": один предназначен для перевозки личного состава, второй для буксировки самой РЛС, а третий - для буксировки запасного генератора.

На этом фоне активизировались и местные производители - прежде всего ведущий разработчик подобной аппаратуры запорожский "НПК Искра". Еще в конце 1980-х годов для советской армии тут была разработана контрбатарейная РЛС "Зоопарк-1" на базе тягача МТ-ЛБу.

После развала Союза запорожцы стали работать над новым проектом - "Зоопарк-2", который позволяет осуществлять разведку координат огневых позиций орудий калибра 152 мм, минометов калибров 82 мм и 120 мм на дальности не менее 30 км. Также комплекс обеспечивает обнаружение реактивных систем залпового огня на расстоянии 30-40 км, а координат пусковых установок тактических ракет - на дальностях не менее 50-55 км. Проект был завершен достаточно быстро и принят на вооружение ВСУ в 2003 году.

Однако аннексия Крыма и разрыв связей с российскими поставщиками и производителями поставили "Искру" в тяжелое положение - фактически "Зоопарк-2" пришлось переделывать больше, чем полностью, так как практически вся "начинка" производилась у северного соседа.

В итоге появилась контрбатарейная РЛС 1Л220УК "Зоопарк-3" на колесном шасси КрАЗ-63221. Фактически речь может идти о буксируемом варианте, а не полностью мобильном. Машину демонстрировали на военном параде 2018 г., однако речи о принятии на вооружение пока не идет.

О недоведенности комплекса может свидетельствовать и тот факт, что буквально на днях "Зоопарк-3" "засветили" на военном полигоне в Черниговской области. При этом было заявлено, что РЛС все еще проходит государственные испытания. А, значит, в войсках ее еще пока нет.

Интересно, что "Искра" уже заявила о разработке полностью мобильного варианта, который даже имеет собственный индекс - 1Л221Е. Деталей пока немного, однако известно, что фактически это будет тот же "Зоопарк-3", но установленный на шасси высокой проходимости колесной формулы 8х8 (предположительно это КрАЗ-7634НЕ, если удастся довести его до ума).

Фактически это будет большой шаг вперед, так как до пяти минут сократится время развертывания комплекса, его мобильность (а значит и живучесть - ведь не секрет, что подобные комплексы были о остаются целью №1 для противника). Также нельзя не отметить, что важным аспектом новой контрбатарейной РЛС станет возможность работы в составе одной аппаратной машины.

На фоне создания единой автоматизированной системы управления огнем на всех уровнях получение таких РЛС значительно повысит эффективность применения артиллерии в целом. В том числе и на Донбассе - когда боевики будут знать, что на каждый их выстрел будет даваться адекватный ответ, то эффективность их огня по нашим позициям и прифронтовым поселкам будет значительно ниже, так как чаще будет использоваться тактика "ударил - убежал".