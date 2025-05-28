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АНАЛІТИКА

59% громадян ЄС підтримують закупівлі і постачання зброї для України

 

Переважна більшість громадян ЄС підтримують закупівлю і постачання військового обладнання для України.

Такими є дані опитування Eurobarometer, передає "Європейська правда".

Загалом відповідь ЄС на війну РФ проти України влаштовує більшість його громадян.

Зокрема, 80% європейських респондентів згодні приймати в ЄС людей, які тікають від війни, а понад три чверті європейців (76%) підтримують надання фінансової та гуманітарної підтримки Україні.

72% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній та приватних осіб, тоді як шість з десяти (60%) схвалюють надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, а 59% згодні з тим, щоб ЄС фінансував закупівлю та постачання військового обладнання в Україну.

Вторгнення Росії в Україну продовжує вважатися найважливішим питанням на рівні ЄС (27%) з 15 пунктів (далі йдуть міжнародна ситуація (24%) та безпека і оборона (20%).

77% європейських респондентів згодні з тим, що вторгнення Росії в Україну є загрозою для безпеки ЄС.
 

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