«Євросолідарність» вимагатиме від органів держвлади інформацію щодо відвідування урядового кварталу Портновим

Партія "Європейська солідарність" вимагатиме від Державної прикордонної служби, Управління державної охорони та Офісу президента України надати інформацію щодо підстав для перетину кордону, відвідування урядового кварталу колишнім українським політиком, юристом Андрієм Портновим.

"Європейська солідарність" підготувала низку запитів до ДПСУ, керівництва УДО та ОП з вимогою надати повну інформацію щодо підстав на безперешкодний перетин кордону паном Портновим, чи відвідував він урядовий квартал, а також приміщення Офісу президента, Кабінету Міністрів та інші розташовані там", - повідомила політична сила у Фейсбуці у середу.

Запити будуть відкриті для підпису всіх депутатів Верховної Ради.

Співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко у Фейсбуці зазначила, посилаючись на ЗМІ, що "Портнов не лише безперешкодно в'їжджав/виїжджав з України після вторгнення, але й відвідував урядовий квартал, вхід до якого можливий лише за спеціальною перепусткою".

Як повідомлялось, вбивство Портнова сталося у пригороді Мадриду, Посуело-де-Аларкон 21 травня. Портнов був застрелений в спину, коли збирався сісти у свій автомобіль "Мерседес", припаркований на тротуарі. Національна поліція Іспанії оголосила розшук трьох осіб, причетних до вбивства. Суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберігати таємницю слідства.

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