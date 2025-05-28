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«Євросолідарність» вимагатиме від органів держвлади інформацію щодо відвідування урядового кварталу Портновим
12:37 28.05.2025 |
"Європейська солідарність" підготувала низку запитів до ДПСУ, керівництва УДО та ОП з вимогою надати повну інформацію щодо підстав на безперешкодний перетин кордону паном Портновим, чи відвідував він урядовий квартал, а також приміщення Офісу президента, Кабінету Міністрів та інші розташовані там", - повідомила політична сила у Фейсбуці у середу.
Запити будуть відкриті для підпису всіх депутатів Верховної Ради.
Співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко у Фейсбуці зазначила, посилаючись на ЗМІ, що "Портнов не лише безперешкодно в'їжджав/виїжджав з України після вторгнення, але й відвідував урядовий квартал, вхід до якого можливий лише за спеціальною перепусткою".
Як повідомлялось, вбивство Портнова сталося у пригороді Мадриду, Посуело-де-Аларкон 21 травня. Портнов був застрелений в спину, коли збирався сісти у свій автомобіль "Мерседес", припаркований на тротуарі. Національна поліція Іспанії оголосила розшук трьох осіб, причетних до вбивства. Суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберігати таємницю слідства.
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