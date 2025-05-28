Німеччина профінансує виробництво Україною далекобійних систем, ніяких обмежень по дальності ударів не буде - Мерц

Німеччина продовжить військову підтримку України, щоб країна, яка стала жертвою неспровокованого нападу, «і зараз і в майбутньому могла себе захистити від російської агресії». Про це 28 травня на спільній пресконференції за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

«Ми фінансуватимемо суттєву частину коштів на Starlink для України. Наші міністри оборони сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем українського виробництва. Не буде обмежень для далекобійної зброї, Україна зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза українською територією», - сказав очільник німецького уряду.

Він не став уточнювати, чи йдеться зараз про надання Німеччиною далекобійних ракет Taurus, дискусії про постачання яких Київ вів іще з попереднім німецьким урядом.

Президент України Володимир Зеленський заявляв раніше, що під час візиту до Берліна обговорить з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом постачання та використання далекобійної зброї.

Німеччина, Велика Британія, Франція і США зняли обмеження на далекобійність зброї, яка постачається Україні, заявив 26 травня канцлер ФРН Фрідріх Мерц на форумі, організованому телерадіокомпанією WDR. За його словами, зняття обмежень означає, що Україна може оборонятися, наприклад, застосовуючи зброю по військових позиціях у Росії.

Пізніше канцлер ФРН заявив, що рішення про зняття обмежень на далекобійність зброї, наданої Києву, було ухвалено кілька місяців тому.