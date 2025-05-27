Україна відкриває новий газовий маршрут: до 1 млрд кубометрів на рік з Греції

Національна комісія з регулювання енергетики у вівторок, 27 травня, схвалила участь України у міжнародному газовому проєкті, який дозволить імпортувати до 3 мільйонів кубометрів газу на добу (або близько 1 мільярда кубометрів на рік) через Трансбалканський коридор з Греції до України. Про це повідомляється на сайтах НКРЕКП та Міненерго.

Для України це важливо тим, що розширює можливості диверсифікації джерел постачання в умовах, коли потрібно активно імпортувати газ для проходження наступної зими.

Учасниками проєкту стануть оператори газотранспортних систем п'яти країн: України (Оператор ГТС), Молдови (VestMoldTransgaz), Румунії (Transgaz), Болгарії (Булгартрансгаз) та Греції (DESFA).

Він дозволить проводити єдиний спільний аукціон для розподілу потужностей на всьому маршруті замість окремих аукціонів у кожній країні, що робить його економічно більш привабливим та ефективним

"Ми сподіваємось на позитивні рішення усіх країн-учасниць щодо використання Трансбалканського маршруту для наших спільних стратегічних цілей", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Трансбалканський маршрут відкриває для України доступ до LNG-терміналів у Греції.

Але оскільки маршрут проходить через п'ять країн, пряме застосування регульованих тарифів робить його комерційно невигідним, порівнюючи з альтернативами. Оператори ГТС розробили альтернативне рішення, яке дозволить використати вільні потужності Трансбалканського трубопроводу для імпорту газу в Україну за конкурентним тарифом.