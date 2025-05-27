Фінансові новини
- |
- 27.05.25
- |
- 16:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна відкриває новий газовий маршрут: до 1 млрд кубометрів на рік з Греції
13:59 27.05.2025 |
Національна комісія з регулювання енергетики у вівторок, 27 травня, схвалила участь України у міжнародному газовому проєкті, який дозволить імпортувати до 3 мільйонів кубометрів газу на добу (або близько 1 мільярда кубометрів на рік) через Трансбалканський коридор з Греції до України. Про це повідомляється на сайтах НКРЕКП та Міненерго.
Для України це важливо тим, що розширює можливості диверсифікації джерел постачання в умовах, коли потрібно активно імпортувати газ для проходження наступної зими.
Учасниками проєкту стануть оператори газотранспортних систем п'яти країн: України (Оператор ГТС), Молдови (VestMoldTransgaz), Румунії (Transgaz), Болгарії (Булгартрансгаз) та Греції (DESFA).
Він дозволить проводити єдиний спільний аукціон для розподілу потужностей на всьому маршруті замість окремих аукціонів у кожній країні, що робить його економічно більш привабливим та ефективним
"Ми сподіваємось на позитивні рішення усіх країн-учасниць щодо використання Трансбалканського маршруту для наших спільних стратегічних цілей", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
Трансбалканський маршрут відкриває для України доступ до LNG-терміналів у Греції.
Але оскільки маршрут проходить через п'ять країн, пряме застосування регульованих тарифів робить його комерційно невигідним, порівнюючи з альтернативами. Оператори ГТС розробили альтернативне рішення, яке дозволить використати вільні потужності Трансбалканського трубопроводу для імпорту газу в Україну за конкурентним тарифом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мерц уточнив свою заяву щодо обмежень далекобійності зброї для України
|У Києві заперечують «крах співпраці» між США та ЄС у питанні санкцій
|Нідерланди завершили надання Україні 24 винищувачів F-16 – Міноборони
|Уряд Швеції повідомив деталі нового пакету оборонної допомоги для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Мерц: чотири країни зняли обмеження на удари вглиб Росії для України
|Нові умови торгівлі з ЄС. Чому Брюссель «карає» Україну і про що домовляється Київ
|НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
|Fitch підтвердило рейтинг України «обмежений дефолт» та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%
|Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «падіння» Росії. Водночас критикує Зеленського
|Портнов перед вбивством був в Україні – УП
|Угода про надра: Україна і США офіційно запустили інвестфонд
Бізнес
|Засновник Valve Гейб Ньюелл інвестував у стартап з виробництва мозкових чипів для медицини
|NVIDIA готує дешевший чип Blackwell для Китаю через експортні обмеження США
|Microsoft заявляє, що її ШІ-модель Aurora може точно передбачати урагани, тайфуни та інші атмосферні явища
|Гендиректор Nvidia назвав політику Трампа щодо реіндустріалізації «далекоглядною»
|Маск заявив, що відновить роботу 24/7 у своїх компаніях
|Трамп погрожує 25% митом на всі смартфони, вироблені за межами США
|Трамп погрожує Apple митами у 25%