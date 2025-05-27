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АНАЛІТИКА

Британія, Франція й Німеччина розходяться в поглядах на поствоєнну підтримку України, - FT

 

Франція, Британія та Німеччина все більше розходяться в думках щодо післявоєнної підтримки Києва через те, що "прихильність Вашингтона до безпеки України, схоже, зменшується".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finansal Times (FT).

Як пише FT, Франція та Британія наполягають на тому, щоб початковий план щодо розгортання західних військових на території України все ще можливий. Водночас Німеччина налаштована більш скептично щодо цього питання, оскільки Сполучені Штати Америки (США) залишаються противниками ідеї й не пообіцяли жодної безпекової підтримки.

За словами джерел видання, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон підтримують введення західних військ, щоб зберегти участь Європи в переговорах щодо припинення вогню й підтримати моральний дух українців.

"Один європейський чиновник заявив, що план введення військ "мертвий", оскільки він "абсурдний без допомоги Трампа (Дональд Трамп, президент США, - ред.), а він не бажає її надавати". Але французький дипломат заперечив, що повідомлення про смерть пропозиції "не тільки сильно перебільшені", але й "абсолютно не відповідають дійсності", додавши, що країни все ще працюють над планами «в нормальному темпі", - додає FT.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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