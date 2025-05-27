Мерц уточнив свою заяву щодо обмежень далекобійності зброї для України

США, Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по Росії кілька місяців тому, заявив у вівторок німецький канцлер Фрідріх Мерц.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit, про це Мерц сказав під час візиту до Фінляндії у вівторок.

За словами Мерца, його заява щодо зняття обмеження дальності на застосування західної зброї Україною стосувалася рішення, яке було прийнято вже деякий час тому.

Ця тема, сказав Мерц під час візиту до фінського міста Турку, "грала певну роль кілька місяців і кілька років тому".

"У цьому сенсі я вчора в Берліні описав те, що відбувається вже кілька місяців", - відзначив Мерц.

Україна, за його словами, також повинна мати право застосовувати зброю проти військових цілей на території Росії.

У понеділок, 26 травня, Мерц заявив, що на зброю, поставлену Німеччиною Україні, більше не поширюються обмеження щодо дальності і, отже, щодо застосування проти території Росії.

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль у відповідь заявив, що в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території РФ.