Reuters: Путін висунув оновлені вимоги для миру

Західні лідери мають письмово пообіцяти не розширювати НАТО на схід і зняти частину санкцій з Росії - такі вимоги, за даними джерел, висунув Володимир Путін для завершення війни в Україні. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на три джерела, що обізнані із перебігом переговорів.

Президент США Дональд Трамп останнім часом демонстрував роздратування діями Путіна, попереджаючи, що російський лідер "грається з вогнем", коли відмовляється від припинення вогню.

Після нещодавньої розмови з Трампом Путін заявив, що погодився працювати з Україною над меморандумом про рамки мирної угоди.

Росія стверджує, що готує свій варіант меморандуму, але не може спрогнозувати, скільки часу це займе.

Чого ще хоче Путін

"Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну", - повідомив анонімний високопоставлений російський чиновник, знайомий з позицією Кремля.

За словами трьох російських джерел, Путін хоче отримати "письмову" гарантію від західних держав про нерозширення НАТО на схід - тобто офіційну відмову від вступу до Альянсу України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

Крім того, Росія хоче:

* нейтрального статусу України,

* часткового зняття західних санкцій,

* розв'язання питання щодо заморожених російських суверенних активів на Заході,

* гарантій захисту для російськомовного населення в Україні,

* забрати чотири області, які не завоювала, але вписала у конституцію Росії

Джерело додало, що якщо Путін зрозуміє, що не зможе досягти миру на своїх умовах, він буде доводити українцям і європейцям, що "мир завтра буде ще болючішим".

Київ неодноразово заявляв, що Росія не має жодного права вирішувати, куди може, чи не може вступати Україна.

Україна у переговорах з РФ перш за все наполягає на припиненні вогню.

Також Київ говорить, що потребує надійних і конкретних гарантій безпеки від Заходу, щоб стримати Росію у майбутньому. НАТО раніше заявляло, що не змінить свою політику тільки тому, що цього вимагає Москва.

Ще одне джерело з Кремля повідомило, що, якщо Путін побачить тактичну можливість на полі бою, то просуватиметься далі вглиб України. Кремль вважає, що Росія здатна вести війну роками, незалежно від санкцій і економічного тиску Заходу.

Друге джерело повідомило, що Путін зараз менш схильний до компромісу щодо територій і, що він і далі хоче повного контролю над чотирма регіонами, які Росія вважає своїми, але, які повністю не контролює.

"Путін став жорсткішим у питанні територій", - зазначило джерело.

Мова йде про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсьнську області.

Коли і де буде наступна зустріч?

28 травня президент Володимир Зеленський знову заявив, що готовий до зустрічі на рівні лідерів України, Росії та США. Зеленський і раніше закликав Путіна особисто зустрітися у Стамбулі, але Путін цю ініціативу проігнорував.

Президент України заявив, що готовий до будь-якого формату.

"Ми готові до формату "Трамп - Путін - я", і ми готові до формату "Трамп - Путін", "Трамп - Зеленський", а потім утрьох. Якщо Путіну некомфортно проводити двосторонню зустріч, або якщо всі хочуть, щоб це була тристороння зустріч - мені байдуже", - заявив Зеленський журналістам.

У відповідь на це речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для такої зустрічі має бути привід - вона має стати результатом конкретних домовленостей делегацій.

"Незабаром стануть відомі проєкти тих меморандумів, які були подані обома сторонами. І тоді мова піде про наступний етап переговорів", - заявив Пєсков.

За його словами, рішення про місце наступних після Стамбула переговорів немає. Пєсков повідомив, що проєкти меморандумів найближчим часом оприлюднять.

Робота над російським проєктом меморандуму перебуває на завершальній стадії, каже Пєсков.

"Документи для обговорення переліку умов тимчасового перемир'я з Україною готуються, СВО триває. Первинні причини української кризи становлять серйозну загрозу національним інтересам Росії", - повторив Пєсков позицію Кремля.

У вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив, що нові прямі переговори Москви і Києва можуть знову відбутися в Стамбулі, однак не уточнив, чи є якась домовленість щодо місця чи дати наступної зустрічі.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після зустрічі з Лавровим у Москві заявив, що його країна готова і надавати майданчик для переговорів Росії з Україною.

Москва раніше відкидала можливість зустрічей у Ватикані. Новий Папа Римський неодноразово пропонував своє посередництво.

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заявляв, що переговори можуть відбутися у Женеві, Швейцарія.