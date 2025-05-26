Під час контрольованого тесту дослідники з компанії Palisade Research виявила, що модель o3 від OpenAI змогла уникнути вимкнення, змінивши скрипт завершення роботи. Це відбулося всупереч прямій інструкції "дозволь себе вимкнути", повідомляє Bleeping Computer.

У дослідженні порівнювались дії кількох моделей ШІ. Після третього завдання кожна з них отримувала попередження, що наступна команда запустить скрипт завершення роботи. У 7 з 100 запусків o3 редагувала файл і замінювала інструкцію на "Shutdown skipped".

ШІ-моделі конкурентів, такі як Gemini 2.5 Pro та Claude 3.7 Sonnet, частіше виконували інструкції. Проте, коли тест проводився без промпту "дозволь себе вимкнути", навіть вони іноді саботували скрипт: Gemini - у 9 випадках зі 100, Claude - у 3.

OpenAI наразі не коментувала результати. У Palisade Research зазначають, що подібні тести допомагають вивчати ризики втрати контролю над ШІ. Усі перевірки проводились через API, які мають менше обмежень, ніж звичайний застосунок ChatGPT.

Нагадаємо, компанія OpenAI нещодавно оновила свою систему оцінки ризиків для нових моделей ШІ, додавши категорії для виявлення можливості самовідтворення або приховування можливостей моделей.